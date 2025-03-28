https://1prime.ru/20250328/transneft-856197775.html

"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск

"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск

"Транснефть" завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск в 2025 году, сообщила компания. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T16:06+0300

2025-03-28T16:06+0300

2025-03-28T16:06+0300

энергетика

нефть

бизнес

новороссийск

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск в 2025 году, сообщила компания. "Мероприятия по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск находятся на стадии практической реализации. Завершение проекта планируется в 2025 году", - говорится в пресс-релизе "Транснефти". "Транснефть" уже расширила пропускную способность магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск до 57 миллионов тонн в год. Возможности по поставкам нефти в порт Козьмино увеличены до 46 миллионов тонн в год. "Продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти, предусматривающего увеличение товарной ёмкости резервуарных парков станций, расположенных на стратегически важных направлениях перекачки нефти, и ряда прочих инвестиционных проектов", - добавили в компании. "Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).

https://1prime.ru/20250327/fas-856161755.html

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, новороссийск, транснефть