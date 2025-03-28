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"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск
"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск
"Транснефть" завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск в 2025 году, сообщила компания. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T16:06+0300
2025-03-28T16:06+0300
энергетика
нефть
бизнес
новороссийск
транснефть
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск в 2025 году, сообщила компания. "Мероприятия по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск находятся на стадии практической реализации. Завершение проекта планируется в 2025 году", - говорится в пресс-релизе "Транснефти". "Транснефть" уже расширила пропускную способность магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск до 57 миллионов тонн в год. Возможности по поставкам нефти в порт Козьмино увеличены до 46 миллионов тонн в год. "Продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти, предусматривающего увеличение товарной ёмкости резервуарных парков станций, расположенных на стратегически важных направлениях перекачки нефти, и ряда прочих инвестиционных проектов", - добавили в компании. "Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).
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нефть, бизнес, новороссийск, транснефть
Энергетика, Нефть, Бизнес, НОВОРОССИЙСК, Транснефть
16:06 28.03.2025
 
"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск

"Транснефть" завершит расширение нефтепроводов к порту Новороссийск в 2025 году

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Транснефть" завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск в 2025 году, сообщила компания.
"Мероприятия по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск находятся на стадии практической реализации. Завершение проекта планируется в 2025 году", - говорится в пресс-релизе "Транснефти".
"Транснефть" уже расширила пропускную способность магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск до 57 миллионов тонн в год. Возможности по поставкам нефти в порт Козьмино увеличены до 46 миллионов тонн в год.
"Продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти, предусматривающего увеличение товарной ёмкости резервуарных парков станций, расположенных на стратегически важных направлениях перекачки нефти, и ряда прочих инвестиционных проектов", - добавили в компании.
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море).
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ЭнергетикаНефтьБизнесНОВОРОССИЙСКТранснефть
 
 
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