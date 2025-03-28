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"Транснефть" снизила транспортировку нефти и нефтепродуктов

"Транснефть" снизила транспортировку нефти и нефтепродуктов - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Транснефть" снизила транспортировку нефти и нефтепродуктов

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 3% по сравнению с 2023 годом, а нефтепродуктов - на 2%, сообщила компания. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T16:07+0300

2025-03-28T16:07+0300

2025-03-28T16:07+0300

энергетика

нефть

россия

транснефть

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в 2024 году снизилась на 3% по сравнению с 2023 годом, а нефтепродуктов - на 2%, сообщила компания. "В 2024 году объем транспортировки нефти снизился на 3% относительно уровня 2023 года. Объем транспортировки нефтепродуктов уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - говорится в пресс-релизе "Транснефти". В 2023 году "Транснефть" увеличила транспортировку нефтепродуктов на 10,9% - до 43,3 миллиона тонн. А поставки нефти по системе "Транснефти" в 2023 году незначительно снизились в пределах 1%, объем не уточнялся.

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нефть, россия, транснефть