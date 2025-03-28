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Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области - 28.03.2025, ПРАЙМ
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области
Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:27+0300
2025-03-28T10:27+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы атаковали с помощью двух дронов-камикадзе поселок Заря Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - написал Богомаз в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого дома. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
10:27 28.03.2025
 
Киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области

Богомаз: киевский режим наносит удары по объектам энергетики в Брянской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики в Брянской области, атаке подверглась электротрансформаторная подстанция, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Киевский режим продолжает наносить удары по объектам энергетики. Украинские террористы атаковали с помощью двух дронов-камикадзе поселок Заря Севского района. Пострадавших нет. Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в результате сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого дома.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Минобороны: Киев продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре
Вчера, 14:18
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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