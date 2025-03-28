https://1prime.ru/20250328/ukraina-856197070.html

Каждый шаг для Киева все хуже. Россия использует свое превосходство

Каждый шаг для Киева все хуже. Россия использует свое превосходство - 28.03.2025, ПРАЙМ

Каждый шаг для Киева все хуже. Россия использует свое превосходство

Москва добивается дополнительных уступок от Вашингтона на каждом этапе переговоров, и Россия в этом процессе не торопится, используя превосходство на поле боя,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:55+0300

2025-03-28T15:55+0300

2025-03-28T15:55+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

владимир путин

украина

сша

владимир зеленский

черное море

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Москва добивается дополнительных уступок от Вашингтона на каждом этапе переговоров, и Россия в этом процессе не торопится, используя превосходство на поле боя, пишет британское издание The Economist.Как отмечается, намечающаяся сделка по Черному морю начала тонуть, как только Америка объявила о ней.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПротивоборствующие стороны — президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский — готовы обсуждать прекращение военных действий, но не готовы прекратить воевать.При этом обещание президента США Дональда Трампа прекратить конфликт в течение одного дня трудновыполнимо.По мнению автора, вероятность заключения сделки уменьшается с каждым раундом челночной дипломатии.В ходе переговоров отмечается прогресс — 11 марта было предложено прекращение огня на 30 дней. 18 марта Россия урезала его до прекращения атак с воздуха на энергетическую инфраструктуру и на суда в Черном море. 25 марта США объявили о договоренности по обеспечению безопасности судоходства, но оно сразу же было поставлено под сомнение.Западные санкции исключают российский экспорт продовольствия и удобрений. А Украина уже открыла морской торговый коридор, дав отпор российскому флоту и отправляя грузы через территориальные воды дружественных государств.Как отмечается, соглашение по Черному морю устранит лишь незначительную проблему.Что касается геополитических интересов, то США стремятся к новому геополитическому договору с Россией, включающему сотрудничество в Арктике и других сферах. Россия пытается убедить Трампа заключить крупную сделку, игнорируя опасения Украины и Европы.Тем временем Украина хочет доказать недобросовестность России, надеясь настроить Трампа против Кремля. Со своей стороны, Трамп признает, что Путин тянет время, но уверен, что обе стороны хотят завершения конфликта.Американские официальные лица надеются добиться прекращения огня в течение первых ста дней президентского срока Трампа. Но Путин имеет веские причины тянуть время, так как успехи на поле боя позволяют проявлять терпение. Зеленский же опасается, что неудачная сделка вызовет внутреннее недовольство и отсутствие безопасности в будущем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

сша

черное море

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дональд трамп, владимир путин, украина, сша, владимир зеленский, черное море