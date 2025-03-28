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Соглашение по черноморской инициативе практически готово, заявил Вэнс
Соглашение по черноморской инициативе практически готово, заявил Вэнс - 28.03.2025, ПРАЙМ
Соглашение по черноморской инициативе практически готово, заявил Вэнс
Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:30+0300
2025-03-28T23:30+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - сказал Вэнс журналистам во время посещения американской военной базы в Гренландии. По словам американского вице-президента, как только черноморская инициатива будет достигнута, США перейдут к работе над "следующим этапом прекращения огня". Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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джей ди вэнс, владимир путин, дональд трамп, россельхозбанк, сша, россия, украина
Спецоперация на Украине, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россельхозбанк, США, РОССИЯ, УКРАИНА
Соглашение по черноморской инициативе практически готово, заявил Вэнс
Вэнс: соглашение по черноморской инициативе практически готово
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Соглашение по реализации черноморской инициативы практически готово, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - сказал Вэнс журналистам во время посещения американской военной базы в Гренландии.
По словам американского вице-президента, как только черноморская инициатива будет достигнута, США перейдут к работе над "следующим этапом прекращения огня".
МВФ высказался по вопросу реализации черноморской инициативы
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.