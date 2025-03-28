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Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже - 28.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:05+0300
2025-03-28T10:05+0300
2025-03-28T10:05+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,44 рубля.
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юань, рынки, торги
Курс доллара к рублю, юань, Рынки, Торги
Курс юаня растет в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,44 руб
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,44 рубля.