Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250328/zapusk-856179339.html
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию - 28.03.2025, ПРАЙМ
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию
Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:12+0300
2025-03-28T02:12+0300
энергетика
бизнес
россия
мурманск
рф
роман старовойт
владимир путин
евгений дитрих
ржд
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856179339.jpg?1743117126
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман Старовойт. В четверг поздно вечером президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля на экспорт из угольного терминала "Лавна". Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск. "Безусловно, это придаст импульс развитию экономики региона. Уже несколько лет арктический проект находится на особом контроле Минтранса. Совместно с ГТЛК, РЖД и Ространсмодернизацией проделана большая работа, в том числе по созданию терминала и развитию железнодорожной инфраструктуры", - сказал Старовойт. В свою очередь глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что инвестиции в строительство угольного терминала составили около 90 миллиардов рублей. "Основные инвесторы - это Газпромбанк, ВЭБ.РФ и сама ГТЛК. Финансовая модель проекта окупаема и устойчива, даже при серьезных колебаниях рыночных цен. ГТЛК заключила договор с ship-or-pay - вези или плати - еще на этапе строительства терминала. И на сегодняшний момент основные объемы по перевалке составляют 18 миллионов тонн в год, и могут быть увеличены до 24 миллионов тонн без серьезных дополнительных вложений", - сообщил он.
мурманск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, мурманск, рф, роман старовойт, владимир путин, евгений дитрих, ржд, газпромбанк, вэб
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, МУРМАНСК, РФ, Роман Старовойт, Владимир Путин, Евгений Дитрих, РЖД, Газпромбанк, ВЭБ
02:12 28.03.2025
 
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию

Старовойт: запуск комплекса перевалки угля "Лавна" придаст импульс развитию экономики

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
В четверг поздно вечером президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля на экспорт из угольного терминала "Лавна". Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск.
"Безусловно, это придаст импульс развитию экономики региона. Уже несколько лет арктический проект находится на особом контроле Минтранса. Совместно с ГТЛК, РЖД и Ространсмодернизацией проделана большая работа, в том числе по созданию терминала и развитию железнодорожной инфраструктуры", - сказал Старовойт.
В свою очередь глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что инвестиции в строительство угольного терминала составили около 90 миллиардов рублей.
"Основные инвесторы - это Газпромбанк, ВЭБ.РФ и сама ГТЛК. Финансовая модель проекта окупаема и устойчива, даже при серьезных колебаниях рыночных цен. ГТЛК заключила договор с ship-or-pay - вези или плати - еще на этапе строительства терминала. И на сегодняшний момент основные объемы по перевалке составляют 18 миллионов тонн в год, и могут быть увеличены до 24 миллионов тонн без серьезных дополнительных вложений", - сообщил он.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯМУРМАНСКРФРоман СтаровойтВладимир ПутинЕвгений ДитрихРЖДГазпромбанкВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала