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Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию - 28.03.2025, ПРАЙМ
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию
Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T02:12+0300
2025-03-28T02:12+0300
2025-03-28T02:12+0300
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владимир путин
евгений дитрих
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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
В четверг поздно вечером президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля на экспорт из угольного терминала "Лавна". Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск.
"Безусловно, это придаст импульс развитию экономики региона. Уже несколько лет арктический проект находится на особом контроле Минтранса. Совместно с ГТЛК, РЖД и Ространсмодернизацией проделана большая работа, в том числе по созданию терминала и развитию железнодорожной инфраструктуры", - сказал Старовойт.
В свою очередь глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что инвестиции в строительство угольного терминала составили около 90 миллиардов рублей.
"Основные инвесторы - это Газпромбанк, ВЭБ.РФ и сама ГТЛК. Финансовая модель проекта окупаема и устойчива, даже при серьезных колебаниях рыночных цен. ГТЛК заключила договор с ship-or-pay - вези или плати - еще на этапе строительства терминала. И на сегодняшний момент основные объемы по перевалке составляют 18 миллионов тонн в год, и могут быть увеличены до 24 миллионов тонн без серьезных дополнительных вложений", - сообщил он.
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бизнес, россия, мурманск, рф, роман старовойт, владимир путин, евгений дитрих, ржд, газпромбанк, вэб
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, МУРМАНСК, РФ, Роман Старовойт, Владимир Путин, Евгений Дитрих, РЖД, Газпромбанк, ВЭБ
Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию
Старовойт: запуск комплекса перевалки угля "Лавна" придаст импульс развитию экономики
МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман Старовойт.
В четверг поздно вечером президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля на экспорт из угольного терминала "Лавна". Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск.
"Безусловно, это придаст импульс развитию экономики региона. Уже несколько лет арктический проект находится на особом контроле Минтранса. Совместно с ГТЛК, РЖД и Ространсмодернизацией проделана большая работа, в том числе по созданию терминала и развитию железнодорожной инфраструктуры", - сказал Старовойт.
В свою очередь глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что инвестиции в строительство угольного терминала составили около 90 миллиардов рублей.
"Основные инвесторы - это Газпромбанк, ВЭБ.РФ и сама ГТЛК. Финансовая модель проекта окупаема и устойчива, даже при серьезных колебаниях рыночных цен. ГТЛК заключила договор с ship-or-pay - вези или плати - еще на этапе строительства терминала. И на сегодняшний момент основные объемы по перевалке составляют 18 миллионов тонн в год, и могут быть увеличены до 24 миллионов тонн без серьезных дополнительных вложений", - сообщил он.