https://1prime.ru/20250328/zapusk-856179339.html

Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию

Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию - 28.03.2025, ПРАЙМ

Запуск комплекса перевалки угля под Мурманском придаст импульс развитию

Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T02:12+0300

2025-03-28T02:12+0300

2025-03-28T02:12+0300

энергетика

бизнес

россия

мурманск

рф

роман старовойт

владимир путин

евгений дитрих

ржд

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856179339.jpg?1743117126

МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. Запуск комплекса перевалки угля "Лавна" в новом порту под Мурманском придаст импульс развитию экономики региона, заявил министр транспорта России Роман Старовойт. В четверг поздно вечером президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отгрузки первой партии угля на экспорт из угольного терминала "Лавна". Комплекс перевалки угля реализован в рамках проекта по строительству порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск. "Безусловно, это придаст импульс развитию экономики региона. Уже несколько лет арктический проект находится на особом контроле Минтранса. Совместно с ГТЛК, РЖД и Ространсмодернизацией проделана большая работа, в том числе по созданию терминала и развитию железнодорожной инфраструктуры", - сказал Старовойт. В свою очередь глава ГТЛК Евгений Дитрих рассказал, что инвестиции в строительство угольного терминала составили около 90 миллиардов рублей. "Основные инвесторы - это Газпромбанк, ВЭБ.РФ и сама ГТЛК. Финансовая модель проекта окупаема и устойчива, даже при серьезных колебаниях рыночных цен. ГТЛК заключила договор с ship-or-pay - вези или плати - еще на этапе строительства терминала. И на сегодняшний момент основные объемы по перевалке составляют 18 миллионов тонн в год, и могут быть увеличены до 24 миллионов тонн без серьезных дополнительных вложений", - сообщил он.

мурманск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мурманск, рф, роман старовойт, владимир путин, евгений дитрих, ржд, газпромбанк, вэб