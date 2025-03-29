Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250329/ataki-856220012.html
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ - 29.03.2025, ПРАЙМ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ
ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T17:16+0300
2025-03-29T17:16+0300
спецоперация на украине
белгородская область
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_588e5e35fbc0544baa361453aea3ec84.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении.В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России."В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250328/minoborony-856188067.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/80/841448014_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_e17a5042a7f0f14e9989ded5f302d269.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область, всу, россия
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ, РОССИЯ
17:16 29.03.2025
 
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ

МО: Киев нарастил число атак на энергообъекты России, несмотря на заявления Зеленского

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России.
"В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО
Вчера, 11:51
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала