https://1prime.ru/20250329/ataki-856220012.html

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ - 29.03.2025, ПРАЙМ

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ

ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T17:16+0300

2025-03-29T17:16+0300

2025-03-29T17:16+0300

спецоперация на украине

белгородская область

всу

россия

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении.В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России."В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250328/minoborony-856188067.html

белгородская область

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белгородская область, всу, россия