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Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ - 29.03.2025, ПРАЙМ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ
ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T17:16+0300
2025-03-29T17:16+0300
2025-03-29T17:16+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении.В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России."В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ, РОССИЯ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты, заявило Минобороны РФ
МО: Киев нарастил число атак на энергообъекты России, несмотря на заявления Зеленского
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВСУ только нарастили число атак по энергоинфраструктуре в Курской и Белгородской областях, несмотря на заявления об остановке таких ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России.
"В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Киев продолжил атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявили в МО