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Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион
Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион - 29.03.2025, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион
Эксперты Авито Авто проанализировали данные сервиса Аукцион по продажам автомобилей с пробегом немецких брендов – одних из самых востребованных машин среди... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T10:00+0300
2025-03-29T10:00+0300
эксклюзив
авито
авто
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные сервиса Аукцион по продажам автомобилей с пробегом немецких брендов – одних из самых востребованных машин среди россиян. Выяснилось, что в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели сделать ставки и выкупить его – лидирует Volkswagen.По данным сервиса Авито Аукцион, чаще всего за последний год через сервис выкупали автомобили марки Volkswagen – на них пришлось 38,8% сделок. Далее с заметным отставанием расположились Opel (20,4%), BMW (16,6%), Mercedes-Benz (12,7%) и Audi (10,4%). При этом количество продаж авто бренда Opel выросло на 27,3% по сравнению с показателями годом ранее.В пятерку лидеров по сделкам среди машин вошли сразу три модели Volkswagen: занявшая первое место Polo с 14,8%, а также Tiguan (8,1%) и Jetta (4%), оказавшиеся на 3-ей и 4-ой позиции. Остальные строчки рейтинга заняли модели Opel: Astra (8,5%) и Corsa (2,9%).Средняя цена покупки немецкого авто в Аукционе за последний год составила 1 100 000 рублей, снизившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее."Автомобили с пробегом немецких брендов традиционно остаются востребованными на российском рынке, что подтверждается стабильным интересом и динамикой количества сделок на Авито Аукционе. Сервис позволяет частным владельцам выставлять на продажу автомобили, а покупателям в лице дилеров и профессиональных продавцов – предлагать свою цену и, если она устроит владельца, выкупать их. В результате автовладелец может быстро и безопасно продать машину: обычно автомобиль на Аукционе выкупают в течение 5 дней. В свою очередь, профессиональные участники рынка получают доступ к большому количеству уникальных лотов, до того, как объявления будут доступны всем пользователям платформы, что помогает оперативно формировать запасы востребованных моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
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эксклюзив, авито, авто
Эксклюзив, Авито, Авто
10:00 29.03.2025
 
Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион

Авито Авто: россияне чаще всего выкупают на аукционах автомобили Volkswagen

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные сервиса Аукцион по продажам автомобилей с пробегом немецких брендов – одних из самых востребованных машин среди россиян. Выяснилось, что в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели сделать ставки и выкупить его – лидирует Volkswagen.
По данным сервиса Авито Аукцион, чаще всего за последний год через сервис выкупали автомобили марки Volkswagen – на них пришлось 38,8% сделок. Далее с заметным отставанием расположились Opel (20,4%), BMW (16,6%), Mercedes-Benz (12,7%) и Audi (10,4%). При этом количество продаж авто бренда Opel выросло на 27,3% по сравнению с показателями годом ранее.
В пятерку лидеров по сделкам среди машин вошли сразу три модели Volkswagen: занявшая первое место Polo с 14,8%, а также Tiguan (8,1%) и Jetta (4%), оказавшиеся на 3-ей и 4-ой позиции. Остальные строчки рейтинга заняли модели Opel: Astra (8,5%) и Corsa (2,9%).
Средняя цена покупки немецкого авто в Аукционе за последний год составила 1 100 000 рублей, снизившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
"Автомобили с пробегом немецких брендов традиционно остаются востребованными на российском рынке, что подтверждается стабильным интересом и динамикой количества сделок на Авито Аукционе. Сервис позволяет частным владельцам выставлять на продажу автомобили, а покупателям в лице дилеров и профессиональных продавцов – предлагать свою цену и, если она устроит владельца, выкупать их. В результате автовладелец может быстро и безопасно продать машину: обычно автомобиль на Аукционе выкупают в течение 5 дней. В свою очередь, профессиональные участники рынка получают доступ к большому количеству уникальных лотов, до того, как объявления будут доступны всем пользователям платформы, что помогает оперативно формировать запасы востребованных моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Топ-10 немецких авто с пробегом по доле в сделках на Авито Аукционе

Марка

Модель

Доля в сделках

Средняя цена, руб.

Volkswagen

Polo

14,8%

900 000

Opel

Astra

8,5%

530 000

Volkswagen

Tiguan

8,1%

1 400 000

Volkswagen

Jetta

4%

855 000

Opel

Corsa

2,9%

368 000

Volkswagen

Passat

2,9%

878 000

BMW

3 серия

2,7%

1 483 000

Mercedes-Benz

E-класс

2,7%

2 117 000

BMW

5 серия

2,7%

2 600 000

Audi

A4

2,3%

1 215 000

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