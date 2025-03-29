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Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион

Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион - 29.03.2025, ПРАЙМ

Названы автомобили, которые россияне чаще всего приобретают через аукцион

Эксперты Авито Авто проанализировали данные сервиса Аукцион по продажам автомобилей с пробегом немецких брендов – одних из самых востребованных машин среди... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T10:00+0300

2025-03-29T10:00+0300

2025-03-29T10:00+0300

эксклюзив

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные сервиса Аукцион по продажам автомобилей с пробегом немецких брендов – одних из самых востребованных машин среди россиян. Выяснилось, что в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели сделать ставки и выкупить его – лидирует Volkswagen.По данным сервиса Авито Аукцион, чаще всего за последний год через сервис выкупали автомобили марки Volkswagen – на них пришлось 38,8% сделок. Далее с заметным отставанием расположились Opel (20,4%), BMW (16,6%), Mercedes-Benz (12,7%) и Audi (10,4%). При этом количество продаж авто бренда Opel выросло на 27,3% по сравнению с показателями годом ранее.В пятерку лидеров по сделкам среди машин вошли сразу три модели Volkswagen: занявшая первое место Polo с 14,8%, а также Tiguan (8,1%) и Jetta (4%), оказавшиеся на 3-ей и 4-ой позиции. Остальные строчки рейтинга заняли модели Opel: Astra (8,5%) и Corsa (2,9%).Средняя цена покупки немецкого авто в Аукционе за последний год составила 1 100 000 рублей, снизившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее."Автомобили с пробегом немецких брендов традиционно остаются востребованными на российском рынке, что подтверждается стабильным интересом и динамикой количества сделок на Авито Аукционе. Сервис позволяет частным владельцам выставлять на продажу автомобили, а покупателям в лице дилеров и профессиональных продавцов – предлагать свою цену и, если она устроит владельца, выкупать их. В результате автовладелец может быстро и безопасно продать машину: обычно автомобиль на Аукционе выкупают в течение 5 дней. В свою очередь, профессиональные участники рынка получают доступ к большому количеству уникальных лотов, до того, как объявления будут доступны всем пользователям платформы, что помогает оперативно формировать запасы востребованных моделей", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

https://1prime.ru/20250328/lizing-856193224.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авито, авто