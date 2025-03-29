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АТОР: прекращенные из-за стихии экскурсии в Бангкок скоро возобновятся - 29.03.2025, ПРАЙМ
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АТОР: прекращенные из-за стихии экскурсии в Бангкок скоро возобновятся
АТОР: прекращенные из-за стихии экскурсии в Бангкок скоро возобновятся - 29.03.2025, ПРАЙМ
АТОР: прекращенные из-за стихии экскурсии в Бангкок скоро возобновятся
Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок, которые были временно прекращены в связи с землетрясением, ситуация в столице Таиланда | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T14:41+0300
2025-03-29T14:41+0300
туризм
бангкок
таиланд
атор
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок, которые были временно прекращены в связи с землетрясением, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Что касается Бангкока, здесь туристические зоны также почти не пострадали. Сегодня, 29 марта, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась. Временно прекращенные экскурсии в Бангкок с курортов туроператоры должны возобновить в ближайшее время", - заявили в ассоциации со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (ТАТ). Там уточнили, что афтершоки от землетрясения в Мьянме не затронули пляжные курорты Таиланда. "На Пхукете ничего не было, все отдыхают в штатном режиме, как и всегда. Спокойная обстановка и на остальных островных курортах – Самуи, Чанге и других", - рассказали в АТОР. "В Паттайе чувствовались толчки, и в пятницу временно превентивно эвакуировали больницы, но этим все ограничилось. Никаких разрушений туристической и иной инфраструктуры не было, здесь также отдых туристов проходит планово и без происшествий. Аэропорт Утапао около Паттайи принимает и выпускает рейсы", - добавили в сообщении. В ассоциации рассказали, что все туристические услуги в Бангкоке и близлежащих провинциях, а также во всех направлениях по всему Таиланду работают в обычном режиме. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве не получало данных о пострадавших россиянах.
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туризм, бангкок, таиланд, атор
Туризм, БАНГКОК, ТАИЛАНД, АТОР
14:41 29.03.2025
 
АТОР: прекращенные из-за стихии экскурсии в Бангкок скоро возобновятся

АТОР: туроператоры скоро возобновят прекращенные из-за землетрясения экскурсии в Бангкок

© Unsplash/Alejandro CartagenaБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Alejandro Cartagena
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок, которые были временно прекращены в связи с землетрясением, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Что касается Бангкока, здесь туристические зоны также почти не пострадали. Сегодня, 29 марта, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась. Временно прекращенные экскурсии в Бангкок с курортов туроператоры должны возобновить в ближайшее время", - заявили в ассоциации со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (ТАТ).
Там уточнили, что афтершоки от землетрясения в Мьянме не затронули пляжные курорты Таиланда. "На Пхукете ничего не было, все отдыхают в штатном режиме, как и всегда. Спокойная обстановка и на остальных островных курортах – Самуи, Чанге и других", - рассказали в АТОР.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием
Вчера, 12:07
"В Паттайе чувствовались толчки, и в пятницу временно превентивно эвакуировали больницы, но этим все ограничилось. Никаких разрушений туристической и иной инфраструктуры не было, здесь также отдых туристов проходит планово и без происшествий. Аэропорт Утапао около Паттайи принимает и выпускает рейсы", - добавили в сообщении.
В ассоциации рассказали, что все туристические услуги в Бангкоке и близлежащих провинциях, а также во всех направлениях по всему Таиланду работают в обычном режиме.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве не получало данных о пострадавших россиянах.
 
ТуризмБАНГКОКТАИЛАНДАТОР
 
 
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