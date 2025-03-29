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Россиян предупредили, почему нельзя брать поваленные деревья в лесу
Россиян предупредили, почему нельзя брать поваленные деревья в лесу - 29.03.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили, почему нельзя брать поваленные деревья в лесу
Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения может привести к штрафам и даже уголовной ответственности. Как понять, какое дерево можно рубить, а какое... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T03:03+0300
2025-03-29T03:03+0300
2025-03-29T03:03+0300
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения может привести к штрафам и даже уголовной ответственности. Как понять, какое дерево можно рубить, а какое нельзя даже поднимать с земли, агентству "Прайм" объяснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.Он указал, что собирать валежник в лесу разрешено в любых объемах и в любое время года, но важно ознакомиться с местными законами. Есть места, в которых сбор сухих веток и деревьев запрещен. Для заготовки валежника нельзя использовать специализированную технику, но разрешено пользоваться ручными пилами, топорами и бензопилами."Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами", - отметил он.За их незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП или статье 260 УК РФ."Важно, чтобы дерево имело признаки естественного отмирания: отсутствие хвои и листвы, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения, лежало на земле без следов спиливания или срубания", - указал юрист.Если дерево или его часть очевидно спилены или срублены, забирать их ни в коем случае нельзя. Возможно, это чужое имущество, за кражу которого придется ответить по закону. Если с таким бревном поймают, с большой долей вероятности штраф за незаконную вырубку придется платить вам, предупредил Жаров.Если участок леса находится в аренде, посещать его и собирать валежник закон не запрещает, но рекомендуется обсудить это с арендатором, заключил он.
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дрова, бизнес, недвижимость, общество , лес
дрова, Бизнес, Недвижимость, Общество , лес
Россиян предупредили, почему нельзя брать поваленные деревья в лесу
Юрист Жаров: заготовка дров в лесу без разрешения чревата штрафом и тюрьмой
МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения может привести к штрафам и даже уголовной ответственности. Как понять, какое дерево можно рубить, а какое нельзя даже поднимать с земли, агентству "Прайм" объяснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
Он указал, что собирать валежник в лесу разрешено в любых объемах и в любое время года, но важно ознакомиться с местными законами. Есть места, в которых сбор сухих веток и деревьев запрещен. Для заготовки валежника нельзя использовать специализированную технику, но разрешено пользоваться ручными пилами, топорами и бензопилами.
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"Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами", - отметил он.
За их незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП или статье 260 УК РФ.
- Штраф для физических лиц по статье 8.28 КоАП составляет от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно заготовленных ресурсов и техники.
- По статье 260 УК РФ за незаконную рубку в значительном размере (ущерб более 5 тысяч рублей) максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет и штраф 100-200 тысяч рублей.
- За рубку в особо крупном размере (ущерб более 150 тысяч рублей) предусмотрено лишение свободы до семи лет и штраф 300-500 тысяч рублей.
"Важно, чтобы дерево имело признаки естественного отмирания: отсутствие хвои и листвы, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения, лежало на земле без следов спиливания или срубания", - указал юрист.
Если дерево или его часть очевидно спилены или срублены, забирать их ни в коем случае нельзя. Возможно, это чужое имущество, за кражу которого придется ответить по закону. Если с таким бревном поймают, с большой долей вероятности штраф за незаконную вырубку придется платить вам, предупредил Жаров.
Если участок леса находится в аренде, посещать его и собирать валежник закон не запрещает, но рекомендуется обсудить это с арендатором, заключил он.