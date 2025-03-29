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Экс-глава МИД Австрии назвала Россию свободой - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-глава МИД Австрии назвала Россию свободой
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию свободой - 29.03.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию свободой
Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль,... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T00:57+0300
2025-03-29T00:57+0300
россия
общество
рязанская область
карин кнайсль
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856210277.jpg?1743199030
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС". "Я испытываю глубокое уважение к нему (Путину - ред.) за то, как ему удалось, если можно так выразиться, переломить ситуацию в период с 1999 по 2001 годы. Он возглавил страну, которая пребывала в глубоком беспорядке, в хаосе, и он восстановил систему, он обеспечил безопасность", - заявила Кнайсль. "Когда меня спрашивают, что для меня представляет собой Россия, я бы ответила, что это свобода. И эта свобода основана на безопасности. Здесь вы можете спокойно передвигаться по железнодорожным вокзалам, в поездах. Этого больше нет в некоторых городах Европы, а в России это результат его (президента – ред.) работы", - добавила экс-глава МИД Австрии. В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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40
192
40
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5
4.7
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россия, общество , рязанская область, карин кнайсль, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Рязанская область, Карин Кнайсль, Владимир Путин
00:57 29.03.2025
 
Экс-глава МИД Австрии назвала Россию свободой

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия основана на безопасности, которую обеспечил Путин

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Россия - это прежде всего свобода, основанная на безопасности, которую смог обеспечить президент Владимир Путин после хаоса 90-х, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС".
"Я испытываю глубокое уважение к нему (Путину - ред.) за то, как ему удалось, если можно так выразиться, переломить ситуацию в период с 1999 по 2001 годы. Он возглавил страну, которая пребывала в глубоком беспорядке, в хаосе, и он восстановил систему, он обеспечил безопасность", - заявила Кнайсль.
"Когда меня спрашивают, что для меня представляет собой Россия, я бы ответила, что это свобода. И эта свобода основана на безопасности. Здесь вы можете спокойно передвигаться по железнодорожным вокзалам, в поездах. Этого больше нет в некоторых городах Европы, а в России это результат его (президента – ред.) работы", - добавила экс-глава МИД Австрии.
В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
 
РОССИЯОбществоРязанская областьКарин КнайсльВладимир Путин
 
 
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