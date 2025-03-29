https://1prime.ru/20250329/ford-856214773.html
В России продают редкую модель Ford за миллион долларов
В России продают редкую модель Ford за миллион долларов - 29.03.2025, ПРАЙМ
В России продают редкую модель Ford за миллион долларов
Редкий Ford GT выставили на продажу в России за 110 миллионов рублей, сообщает портал Motor. Спорткар второго поколения представлен в редкой версии Heritage... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T10:02+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Редкий Ford GT выставили на продажу в России за 110 миллионов рублей, сообщает портал Motor. Спорткар второго поколения представлен в редкой версии Heritage Edition, созданной в честь победы Ford в гонке "24 часа Дейтоны" в 1966 году. По информации издания, в стране зарегистрированы всего два таких автомобиля, а этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии: его пробег составляет всего 428 километров.Как уточняет Motor, этот Ford GT был выпущен в 2021 году и поставлен на учет в России летом 2022-го. Больше суперкаров второго поколения на российских номерах не зарегистрировано. Автомобиль окрашен в эффектную бело-черно-красную ливрею с гоночными номерами "98" и оснащен дисками из неокрашенного карбона, а интерьер отделан кожей и алькантарой. В публичных местах в Москве его практически не видели.Технически версия Heritage Edition идентична другим Ford GT второго поколения, отмечает портал. Под капотом — 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 669 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом" Getrag и передает тягу на заднюю ось. Всего было выпущено 1350 экземпляров модели, но Ford запретил их перепродажу в течение первых двух лет после покупки, что объясняет высокий ценник на вторичном рынке.По данным портала, первоначально Ford GT продавался за 450 тысяч долларов, но сегодня цены на аукционах стартуют с 800 тысяч долларов. За версии Heritage Edition просят от 1,2 до 1,4 миллиона долларов, а поскольку производство завершилось в 2022 году и преемника модели пока не планируется, стоимость суперкара, скорее всего, продолжит расти.Помимо Ford GT, в московском автосалоне выставлены и другие эксклюзивные спорткары, пишет Motor. McLaren Senna оценен в 200 миллионов рублей, а редчайший гибридный Lamborghini Sian стоит 500 миллионов рублей. Все автомобили находятся в одном шоу-руме. В продаже также имеется доработанный Mansory внедорожник Mercedes-Benz G-Class стоимостью 100 миллионов рублей.
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технологии, бизнес, ford, авто, продажа автомобилей
Технологии, Бизнес, Ford, Авто, продажа автомобилей
В России продают редкую модель Ford за миллион долларов
Motor: редкий Ford GT выставили на продажу в России за 110 миллионов рублей
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Редкий Ford GT выставили на продажу в России за 110 миллионов рублей, сообщает портал Motor
. Спорткар второго поколения представлен в редкой версии Heritage Edition, созданной в честь победы Ford в гонке "24 часа Дейтоны" в 1966 году. По информации издания, в стране зарегистрированы всего два таких автомобиля, а этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии: его пробег составляет всего 428 километров.
Как уточняет Motor, этот Ford GT был выпущен в 2021 году и поставлен на учет в России летом 2022-го. Больше суперкаров второго поколения на российских номерах не зарегистрировано. Автомобиль окрашен в эффектную бело-черно-красную ливрею с гоночными номерами "98" и оснащен дисками из неокрашенного карбона, а интерьер отделан кожей и алькантарой. В публичных местах в Москве его практически не видели.
Технически версия Heritage Edition идентична другим Ford GT второго поколения, отмечает портал. Под капотом — 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 669 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом" Getrag и передает тягу на заднюю ось. Всего было выпущено 1350 экземпляров модели, но Ford запретил их перепродажу в течение первых двух лет после покупки, что объясняет высокий ценник на вторичном рынке.
По данным портала, первоначально Ford GT продавался за 450 тысяч долларов, но сегодня цены на аукционах стартуют с 800 тысяч долларов. За версии Heritage Edition просят от 1,2 до 1,4 миллиона долларов, а поскольку производство завершилось в 2022 году и преемника модели пока не планируется, стоимость суперкара, скорее всего, продолжит расти.
Помимо Ford GT, в московском автосалоне выставлены и другие эксклюзивные спорткары, пишет Motor. McLaren Senna оценен в 200 миллионов рублей, а редчайший гибридный Lamborghini Sian стоит 500 миллионов рублей. Все автомобили находятся в одном шоу-руме. В продаже также имеется доработанный Mansory внедорожник Mercedes-Benz G-Class стоимостью 100 миллионов рублей.
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