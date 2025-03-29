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В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым - 29.03.2025, ПРАЙМ
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T08:32+0300
2025-03-29T08:32+0300
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МУРМАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.
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В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
АТОР: этой весной туристы бронируют туры в Крым на 15% активнее, чем годом ранее
МУРМАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе.
Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.
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