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В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым

В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым - 29.03.2025, ПРАЙМ

В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым

Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T08:32+0300

2025-03-29T08:32+0300

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МУРМАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.

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крым, туризм, атор, россия, сочи, путешествия, туры