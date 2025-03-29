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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 29.03.2025, ПРАЙМ
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T21:29+0300
2025-03-29T21:29+0300
экономика
минпромторг
авто
китайские авто
налог на роскошь
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.Список автомобилей опубликован на сайте министерства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.
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минпромторг, авто, китайские авто, налог на роскошь
Экономика, Минпромторг, Авто, китайские авто, налог на роскошь
21:29 29.03.2025
 
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг добавил китайские авто в список облагаемых налогом на роскошь

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.
Список автомобилей опубликован на сайте министерства.
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В эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.
В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 09:02
В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.
 
ЭкономикаМинпромторгАвтокитайские автоналог на роскошь
 
 
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