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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 29.03.2025, ПРАЙМ
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T21:29+0300
2025-03-29T21:29+0300
2025-03-29T21:29+0300
экономика
минпромторг
авто
китайские авто
налог на роскошь
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.Список автомобилей опубликован на сайте министерства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.
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минпромторг, авто, китайские авто, налог на роскошь
Экономика, Минпромторг, Авто, китайские авто, налог на роскошь
В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг добавил китайские авто в список облагаемых налогом на роскошь
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.
Список автомобилей опубликован на сайте
министерства.
В эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.
В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.
В России началась массовая распродажа китайских авто
В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.