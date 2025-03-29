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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - 29.03.2025, ПРАЙМ

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T21:29+0300

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2025-03-29T21:29+0300

экономика

минпромторг

авто

китайские авто

налог на роскошь

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.Список автомобилей опубликован на сайте министерства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ эту категорию входят машины средней ценой свыше десяти миллионов рублей. За 2025 год их владельцам нужно будет заплатить транспортный налог с повышающим коэффициентом.В новом списке — 303 модели по цене 10-15 миллионов рублей возрастом не более десяти лет, а также 252 автомобиля не старше 20 лет по цене больше 15 миллионов рублей.В нынешнем году в список были включены, помимо традиционных западных моделей класса люкс, такие китайские бренды, как Aito, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.

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минпромторг, авто, китайские авто, налог на роскошь