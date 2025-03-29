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Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов

Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов - 29.03.2025, ПРАЙМ

Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов

Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T15:19+0300

2025-03-29T15:19+0300

2025-03-29T15:19+0300

мьянма

нефть

газ

землетрясение

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ДЖАКАРТА, 29 мар – ПРАЙМ. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей. "Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении. Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.

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мьянма, нефть, газ, землетрясение