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Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов
Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов
Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:19+0300
2025-03-29T15:19+0300
2025-03-29T15:19+0300
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ДЖАКАРТА, 29 мар – ПРАЙМ. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей. "Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении. Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
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мьянма, нефть, газ, землетрясение
МЬЯНМА, Нефть, Газ, землетрясение
Власти Мьянмы сообщили о повреждении подземных нефтепроводов
В Мьянме в результате землетрясения были повреждены подземные нефтепроводы
ДЖАКАРТА, 29 мар – ПРАЙМ. Подземные нефтепроводы повреждены в результате землетрясения в Республике Союз Мьянмы, также отключены линии электропередачи, сейчас к берегам страны прибывают нефтяные танкеры для возмещения недостатка топлива, говорится в заявлении властей.
"Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта 2025 года, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов, подключенных к нефтенасосам, в том числе подземных резервуаров для хранения нефти… Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, были повреждены, а линии электропередачи были отключены", - сообщили власти Мьянмы в официальном заявлении.
Для восполнения недостатка топлива к берегам страны "постоянно" причаливают нефтяные танкеры, а также зарубежные корабли, перевозящие топливо, уточнили власти.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь