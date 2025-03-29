https://1prime.ru/20250329/pasport-856215867.html

В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей

В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей - 29.03.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей

При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T12:11+0300

2025-03-29T12:11+0300

2025-03-29T12:11+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не воспользовались мошенники, сообщили в главном управления по вопросам миграции МВД России. "Российские граждане находятся под защитой и покровительством Российской Федерации даже за ее пределами. Для того, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России. "Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - уточнили в ведомстве. После возвращения гражданину стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.

https://1prime.ru/20250328/mvd-856183617.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд, мид рф, паспорт, мошенники