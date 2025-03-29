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В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей
В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей - 29.03.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей
При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T12:11+0300
2025-03-29T12:11+0300
россия
мвд
мид рф
паспорт
мошенники
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не воспользовались мошенники, сообщили в главном управления по вопросам миграции МВД России. "Российские граждане находятся под защитой и покровительством Российской Федерации даже за ее пределами. Для того, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России. "Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - уточнили в ведомстве. После возвращения гражданину стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.
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россия, мвд, мид рф, паспорт, мошенники
РОССИЯ, МВД, МИД РФ, паспорт, мошенники
12:11 29.03.2025
 
В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей

МВД: если не сообщить об утере паспорта за границей, им могут воспользоваться мошенники

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не воспользовались мошенники, сообщили в главном управления по вопросам миграции МВД России.
"Российские граждане находятся под защитой и покровительством Российской Федерации даже за ее пределами. Для того, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники, гражданин должен незамедлительно заявить о его утрате в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране нахождения", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.
"Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - уточнили в ведомстве.
После возвращения гражданину стоит обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.
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РОССИЯМВДМИД РФпаспортмошенники
 
 
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