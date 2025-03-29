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В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1 - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1 - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
Добавлены подробности (после третьего абзаца). | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T00:39+0300
2025-03-29T00:39+0300
общество
экономика
россия
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Добавлены подробности (после третьего абзаца). ПЯТИГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ставропольском Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. "Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла", – говорится в сообщении. Уточняется, что жертв и разрушений нет. В пресс-службе также отметили, что эпицентр находился в селе Юца на глубине 17 километров. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. О землетрясении также сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. "В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около 2 баллов. Эпицентр - в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.
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общество , россия, рф, владикавказ, ран
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владикавказ, РАН
00:39 29.03.2025
 
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Добавлены подробности (после третьего абзаца).
ПЯТИГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ставропольском Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и разрушений нет.
В пресс-службе также отметили, что эпицентр находился в селе Юца на глубине 17 километров. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
О землетрясении также сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около 2 баллов. Эпицентр - в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.
 
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