https://1prime.ru/20250329/pjatigorsk-856210068.html
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1 - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
Добавлены подробности (после третьего абзаца). | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T00:39+0300
2025-03-29T00:39+0300
2025-03-29T00:39+0300
общество
экономика
россия
рф
владикавказ
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856210068.jpg?1743197943
Добавлены подробности (после третьего абзаца).
ПЯТИГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ставропольском Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и разрушений нет.
В пресс-службе также отметили, что эпицентр находился в селе Юца на глубине 17 километров. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
О землетрясении также сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около 2 баллов. Эпицентр - в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.
рф
владикавказ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владикавказ, ран
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владикавказ, РАН
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
Добавлены подробности (после третьего абзаца).
ПЯТИГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в ставропольском Пятигорске, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН г. Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла", – говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и разрушений нет.
В пресс-службе также отметили, что эпицентр находился в селе Юца на глубине 17 километров. Системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
О землетрясении также сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около 2 баллов. Эпицентр - в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.