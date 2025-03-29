https://1prime.ru/20250329/podrjadchik-856209669.html

Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал"

Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал" - 29.03.2025, ПРАЙМ

Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал"

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей с Минпромторгом РФ по доработке самолета "Байкал", такая... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:17+0300

2025-03-29T00:17+0300

2025-03-29T00:17+0300

бизнес

россия

рф

москва

екатеринбург

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

узга

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856209669.jpg?1743196672

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей с Минпромторгом РФ по доработке самолета "Байкал", такая информация опубликована на сайте закупок. Минпромторг РФ 10 марта объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение легкого многоцелевого самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от УЗГА. Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей. "По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки с идентификационным номером № 1727584 (АО Уральский завод гражданской авиации – ред.) по цене контракта 10 364 900 050,00 руб", - следует из информации на сайте госзакупок. На доработку, согласно извещению, на 2025 год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей, на 2026 год - 4,4 миллиарда рублей, на 2027 год - 750 миллионов рублей. В конце февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что завершающая часть опытно-конструкторской работы по самолету "Байкал" ожидается в ближайшее время. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" - Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". Алиханов 18 сентября прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.

рф

москва

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, екатеринбург, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, узга