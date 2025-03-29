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Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал" - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал"
Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал" - 29.03.2025, ПРАЙМ
Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал"
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей с Минпромторгом РФ по доработке самолета "Байкал", такая... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T00:17+0300
2025-03-29T00:17+0300
бизнес
россия
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москва
екатеринбург
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
узга
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей с Минпромторгом РФ по доработке самолета "Байкал", такая информация опубликована на сайте закупок. Минпромторг РФ 10 марта объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение легкого многоцелевого самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от УЗГА. Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей. "По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки с идентификационным номером № 1727584 (АО Уральский завод гражданской авиации – ред.) по цене контракта 10 364 900 050,00 руб", - следует из информации на сайте госзакупок. На доработку, согласно извещению, на 2025 год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей, на 2026 год - 4,4 миллиарда рублей, на 2027 год - 750 миллионов рублей. В конце февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что завершающая часть опытно-конструкторской работы по самолету "Байкал" ожидается в ближайшее время. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" - Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". Алиханов 18 сентября прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.
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192
40
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бизнес, россия, рф, москва, екатеринбург, антон алиханов, владимир путин, минпромторг, узга
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг, УЗГА
00:17 29.03.2025
 
Назван подрядчик по доработке самолета "Байкал"

УЗГА стал исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей по доработке самолета "Байкал"

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) определен исполнителем контракта на 10,4 миллиарда рублей с Минпромторгом РФ по доработке самолета "Байкал", такая информация опубликована на сайте закупок.
Минпромторг РФ 10 марта объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение легкого многоцелевого самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от УЗГА. Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.
"По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки с идентификационным номером № 1727584 (АО Уральский завод гражданской авиации – ред.) по цене контракта 10 364 900 050,00 руб", - следует из информации на сайте госзакупок.
На доработку, согласно извещению, на 2025 год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей, на 2026 год - 4,4 миллиарда рублей, на 2027 год - 750 миллионов рублей.
В конце февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что завершающая часть опытно-конструкторской работы по самолету "Байкал" ожидается в ближайшее время.
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" - Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".
Алиханов 18 сентября прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.
 
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