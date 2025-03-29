https://1prime.ru/20250329/renault-856216387.html
Во Владивостоке выпустят Renault, но под другим названием
Во Владивостоке выпустят Renault, но под другим названием - 29.03.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке выпустят Renault, но под другим названием
В России вновь наладят выпуск коммерческих автомобилей Renault, но под новой маркой сообщает портал "Русский автомобиль". Компания "Восточный форпост" планирует | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T12:31+0300
2025-03-29T12:31+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В России вновь наладят выпуск коммерческих автомобилей Renault, но под новой маркой сообщает портал "Русский автомобиль". Компания "Восточный форпост" планирует организовать сборку фургонов и грузовиков Renault Master третьего поколения во Владивостоке. Согласно сертификационной документации, эти автомобили будут называться Forpost Recruit. Машинокомплекты будут поставляться из Китая, а покупателям предложат как цельнометаллические фургоны, так и шасси для установки надстроек.Минпромторг подтвердил планы по производству импортозамещенной автотехники в Приморье, но не уточнил, о каких моделях идет речь. Однако, по данным портала, на Дальнем Востоке будут собирать переднеприводные Renault Master с полной массой до 3,5 тонны и более (категории N1 и N2). Дизайн будущих машин пока остается загадкой, так как третье поколение модели получило два рестайлинга.Говорить о крупносерийном производстве пока не приходится — к 2027 году предприятие планирует выпускать лишь 20 автомобилей в месяц, что составит 240 машин в год. По информации "Русского автомобиля", такие объемы позволят "Восточному форпосту" пройти упрощенную сертификацию и оценить спрос на модель. Между тем, Renault уже выпустила четвертое поколение Master в 2024 году, но в Китае продолжают собирать версии образца 2014 и 2019 годов с 2,0-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.Что касается легковых моделей Renault, их возвращение в Россию тоже не исключено: у французской компании есть право обратного выкупа активов до 2028 года. Однако, как уточняет "Русский автомобиль", вернуть московский завод уже не получится — он перешел в государственную собственность и сейчас используется для выпуска автомобилей "Москвич".
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владивосток, renault, минпромторг, китай, россия, авто
Владивосток, Renault, Минпромторг, КИТАЙ, РОССИЯ, Авто
Во Владивостоке выпустят Renault, но под другим названием
"Русский автомобиль": в 2026 году в России возобновится сборка Renault
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В России вновь наладят выпуск коммерческих автомобилей Renault, но под новой маркой сообщает портал "Русский автомобиль". Компания "Восточный форпост" планирует организовать сборку фургонов и грузовиков Renault Master третьего поколения во Владивостоке. Согласно сертификационной документации, эти автомобили будут называться Forpost Recruit. Машинокомплекты будут поставляться из Китая, а покупателям предложат как цельнометаллические фургоны, так и шасси для установки надстроек.
Минпромторг подтвердил планы по производству импортозамещенной автотехники в Приморье, но не уточнил, о каких моделях идет речь. Однако, по данным портала, на Дальнем Востоке будут собирать переднеприводные Renault Master с полной массой до 3,5 тонны и более (категории N1 и N2). Дизайн будущих машин пока остается загадкой, так как третье поколение модели получило два рестайлинга.
Говорить о крупносерийном производстве пока не приходится — к 2027 году предприятие планирует выпускать лишь 20 автомобилей в месяц, что составит 240 машин в год. По информации "Русского автомобиля", такие объемы позволят "Восточному форпосту" пройти упрощенную сертификацию и оценить спрос на модель. Между тем, Renault уже выпустила четвертое поколение Master в 2024 году, но в Китае продолжают собирать версии образца 2014 и 2019 годов с 2,0-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Что касается легковых моделей Renault, их возвращение в Россию тоже не исключено: у французской компании есть право обратного выкупа активов до 2028 года. Однако, как уточняет "Русский автомобиль", вернуть московский завод уже не получится — он перешел в государственную собственность и сейчас используется для выпуска автомобилей "Москвич".
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