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Роскачество рассказало о новой волне мошенников - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Роскачество рассказало о новой волне мошенников
Роскачество рассказало о новой волне мошенников - 29.03.2025, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о новой волне мошенников
Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T07:17+0300
2025-03-29T08:09+0300
общество
россия
москва
сергей кузьменко
роскачество
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества. Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации. Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве. "Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.
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общество , россия, москва, сергей кузьменко, роскачество
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Кузьменко, Роскачество
07:17 29.03.2025 (обновлено: 08:09 29.03.2025)
 
Роскачество рассказало о новой волне мошенников

Роскачество: мошенники стали обзванивать россиян, чтобы узнать количество питомцев

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества.
Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации.
Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве.
"Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
26 марта, 11:51
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАСергей КузьменкоРоскачество
 
 
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