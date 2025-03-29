https://1prime.ru/20250329/roskachestvo-856212604.html

Роскачество рассказало о новой волне мошенников

Роскачество рассказало о новой волне мошенников - 29.03.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о новой волне мошенников

Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T07:17+0300

2025-03-29T07:17+0300

2025-03-29T08:09+0300

общество

россия

москва

сергей кузьменко

роскачество

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками "жилищной инспекции", чтобы узнать количество питомцев в квартире, после чего говорить о превышении "лимита" и вымогать деньги, угрожая изъятием животных, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками "жилищной инспекции", обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы "превышающих лимит", установленный несуществующим законом", - рассказали в национальном институте развития качества. Там отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и в разговоре выясняют количество домашних животных, проживающих в квартире. Если оказывается, что количество питомцев превышает "новую норму", то в ход идут угрозы. При этом цифра выбирается наугад или основывается на ложной информации. Кроме того, угрозы подкрепляются ссылками на "новые правила" с сайта "Госуслуг", которые оказываются фишинговыми страницами для кражи личных данных. При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счет, чтобы "оформить разрешение" на количество домашних животных в квартире, добавили в Роскачестве. "Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь - это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких "специальных сборов" и "компенсаций" за содержание домашних животных сверх нормы не существует", - сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html

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общество , россия, москва, сергей кузьменко, роскачество