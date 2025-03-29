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Рубль сползает на охлаждении геополитического позитива

Рубль сползает на охлаждении геополитического позитива - 29.03.2025, ПРАЙМ

Рубль сползает на охлаждении геополитического позитива

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе не показывал единой динамики на фоне сократившейся волатильности. Курсовой... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:00+0300

2025-03-29T00:00+0300

2025-03-29T00:00+0300

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе не показывал единой динамики на фоне сократившейся волатильности. Курсовой недельный диапазон составил 11,34-11,75 рубля за юань. На два дня повышения юаня пришлось три дня его снижения. Однако сильный рост китайской валюты к рублю в пятницу обусловил ее рост и по итогам всей недели.Рубль искал направление движения в условиях неопределенного геополитического фона. Контакты между РФ и США по Украине не дали мгновенного результата, и спрос на рублевые активы (акции и облигации) коррекционно пошел вниз, транслируя неуверенность и курсу рубля. При этом пик мартовского налогового периода, пришедшийся на завершившуюся рабочую неделю, отчасти поддерживал российскую валюту, которая сохранила перекупленность.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, поднялись до 0,16% годовых против 0,15%, третью неделю оставаясь положительными.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 22 копейки до 11,69 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 96 копеек до 83,68 рубля, а евро - на 1,77 рубля, до 89,66 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,249 юаня до 7,263 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,158 юаня, что на 1,4% ниже курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,07 тысячи против 6,1 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В БОКОВИКЕРубль начал рабочую неделю разнонаправленными колебаниями против юаня в узком коридоре. Продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода поддерживали курс рубля.Между тем, Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.Словесные интервенции также стабилизировали рынок. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущая инфляция в марте 2025 года в России будет на уровне февраля или даже ниже, а по итогам следующего года годовая инфляция снизится до 4%.Зампред ЦБ также отметил, что только тогда ЦБ РФ сможет рассматривать укрепление рубля и дезинфляционные эффекты, связанные с ним, "как заведомо в полном объеме устойчивые", когда произойдет фактическое и осязаемое улучшение внешних условий, когда будет проще "покупать импорт", когда будут меньшие издержки, связанные с "продажей экспорта".ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции рубля вниз. Юань особенно в пятницу активно пошел вверх. Неспешность переговорного процесса и ужесточение риторики по украинскому кризису повысили геополитические риски, и перед выходными многие игроки рынка решили нарастить валютные позиции.Завершение продаж экспортеров валюты в рамках закончившегося налогового периода также убрало поддержку у рубля.Таким образом, завершение на следующей неделе месяца и первого квартала может еще больше надавить на рубль. Отсутствие геополитического позитива может стать сигналом к активизации покупки валюты против рубля, особенно в рамках начавшегося падения стоимости рублевых активов.Добавляет давления на российскую валюту и снижение доходности рублевых депозитов (особенно длинных), отмечающееся на фоне роста надежд на скорое прохождение ключевой ставкой ЦБ РФ максимальных значений и сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики регулятора.Все это играет в пользу роста на Московской бирже курса юаня в направлении 12 рублей уже в начале апреля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, доллар сша, мосбиржа, юань, нефть