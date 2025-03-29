Рубль сползает на охлаждении геополитического позитива

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе не показывал единой динамики на фоне сократившейся волатильности. Курсовой недельный диапазон составил 11,34-11,75 рубля за юань. На два дня повышения юаня пришлось три дня его снижения. Однако сильный рост китайской валюты к рублю в пятницу обусловил ее рост и по итогам всей недели.Рубль искал направление движения в условиях неопределенного геополитического фона. Контакты между РФ и США по Украине не дали мгновенного результата, и спрос на рублевые активы (акции и облигации) коррекционно пошел вниз, транслируя неуверенность и курсу рубля. При этом пик мартовского налогового периода, пришедшийся на завершившуюся рабочую неделю, отчасти поддерживал российскую валюту, которая сохранила перекупленность.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, поднялись до 0,16% годовых против 0,15%, третью неделю оставаясь положительными.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 22 копейки до 11,69 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 96 копеек до 83,68 рубля, а евро - на 1,77 рубля, до 89,66 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,249 юаня до 7,263 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,158 юаня, что на 1,4% ниже курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,07 тысячи против 6,1 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В БОКОВИКЕРубль начал рабочую неделю разнонаправленными колебаниями против юаня в узком коридоре. Продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода поддерживали курс рубля.Между тем, Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.Словесные интервенции также стабилизировали рынок. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущая инфляция в марте 2025 года в России будет на уровне февраля или даже ниже, а по итогам следующего года годовая инфляция снизится до 4%.Зампред ЦБ также отметил, что только тогда ЦБ РФ сможет рассматривать укрепление рубля и дезинфляционные эффекты, связанные с ним, "как заведомо в полном объеме устойчивые", когда произойдет фактическое и осязаемое улучшение внешних условий, когда будет проще "покупать импорт", когда будут меньшие издержки, связанные с "продажей экспорта".ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции рубля вниз. Юань особенно в пятницу активно пошел вверх. Неспешность переговорного процесса и ужесточение риторики по украинскому кризису повысили геополитические риски, и перед выходными многие игроки рынка решили нарастить валютные позиции.Завершение продаж экспортеров валюты в рамках закончившегося налогового периода также убрало поддержку у рубля.Таким образом, завершение на следующей неделе месяца и первого квартала может еще больше надавить на рубль. Отсутствие геополитического позитива может стать сигналом к активизации покупки валюты против рубля, особенно в рамках начавшегося падения стоимости рублевых активов.Добавляет давления на российскую валюту и снижение доходности рублевых депозитов (особенно длинных), отмечающееся на фоне роста надежд на скорое прохождение ключевой ставкой ЦБ РФ максимальных значений и сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики регулятора.Все это играет в пользу роста на Московской бирже курса юаня в направлении 12 рублей уже в начале апреля.
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе не показывал единой динамики на фоне сократившейся волатильности. Курсовой недельный диапазон составил 11,34-11,75 рубля за юань. На два дня повышения юаня пришлось три дня его снижения. Однако сильный рост китайской валюты к рублю в пятницу обусловил ее рост и по итогам всей недели.
Рубль искал направление движения в условиях неопределенного геополитического фона. Контакты между РФ и США по Украине не дали мгновенного результата, и спрос на рублевые активы (акции и облигации) коррекционно пошел вниз, транслируя неуверенность и курсу рубля. При этом пик мартовского налогового периода, пришедшийся на завершившуюся рабочую неделю, отчасти поддерживал российскую валюту, которая сохранила перекупленность.
Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, поднялись до 0,16% годовых против 0,15%, третью неделю оставаясь положительными.
В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 22 копейки до 11,69 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 96 копеек до 83,68 рубля, а евро - на 1,77 рубля, до 89,66 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).
Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,249 юаня до 7,263 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,158 юаня, что на 1,4% ниже курса форекса.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 6,07 тысячи против 6,1 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль начал рабочую неделю разнонаправленными колебаниями против юаня в узком коридоре. Продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода поддерживали курс рубля.
Между тем, Банк России продлил еще на полгода - до конца сентября 2025 года - ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.
Словесные интервенции также стабилизировали рынок. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущая инфляция в марте 2025 года в России будет на уровне февраля или даже ниже, а по итогам следующего года годовая инфляция снизится до 4%.
Зампред ЦБ также отметил, что только тогда ЦБ РФ сможет рассматривать укрепление рубля и дезинфляционные эффекты, связанные с ним, "как заведомо в полном объеме устойчивые", когда произойдет фактическое и осязаемое улучшение внешних условий, когда будет проще "покупать импорт", когда будут меньшие издержки, связанные с "продажей экспорта".
ПРОГНОЗЫ
Завершение недели проходило под знаком коррекции рубля вниз. Юань особенно в пятницу активно пошел вверх. Неспешность переговорного процесса и ужесточение риторики по украинскому кризису повысили геополитические риски, и перед выходными многие игроки рынка решили нарастить валютные позиции.
Завершение продаж экспортеров валюты в рамках закончившегося налогового периода также убрало поддержку у рубля.
Таким образом, завершение на следующей неделе месяца и первого квартала может еще больше надавить на рубль. Отсутствие геополитического позитива может стать сигналом к активизации покупки валюты против рубля, особенно в рамках начавшегося падения стоимости рублевых активов.
Добавляет давления на российскую валюту и снижение доходности рублевых депозитов (особенно длинных), отмечающееся на фоне роста надежд на скорое прохождение ключевой ставкой ЦБ РФ максимальных значений и сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики регулятора.
Все это играет в пользу роста на Московской бирже курса юаня в направлении 12 рублей уже в начале апреля.
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