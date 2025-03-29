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В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ
Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T06:40+0300
2025-03-29T06:40+0300
2025-03-29T06:40+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по зданию УСБУ в Днепропетровской области, город Никополь… около 10.00 утра (11.00 мск - ред.) был нанесен удар FPV-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках - неизвестно, были ли это раненые или погибшие", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что агентура пророссийского сопротивления вела визуальное наблюдение за трехэтажным зданием в Никополе. На третьем этаже этого здания располагалось управление СБУ по Днепропетровской области, а на первом этаже - отделение Национальной полиции. Подпольщики узнали, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании с 09.00 до 11.00 в будние дни.
По данным Лебедева, ударом было уничтожено дорогостоящее оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат.
"Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", - добавил Лебедев.
Лебедев также предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.
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общество , донецк, лебедев, сбу
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В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ
Подполье: при ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области пострадали три сотрудника
ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по зданию УСБУ в Днепропетровской области, город Никополь… около 10.00 утра (11.00 мск - ред.) был нанесен удар FPV-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках - неизвестно, были ли это раненые или погибшие", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что агентура пророссийского сопротивления вела визуальное наблюдение за трехэтажным зданием в Никополе. На третьем этаже этого здания располагалось управление СБУ по Днепропетровской области, а на первом этаже - отделение Национальной полиции. Подпольщики узнали, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании с 09.00 до 11.00 в будние дни.
По данным Лебедева, ударом было уничтожено дорогостоящее оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат.
"Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", - добавил Лебедев.
Лебедев также предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.