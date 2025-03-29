Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250329/sbu-856212210.html
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ
Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T06:40+0300
2025-03-29T06:40+0300
общество
донецк
лебедев
сбу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856212210.jpg?1743219645
ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Нанесен удар по зданию УСБУ в Днепропетровской области, город Никополь… около 10.00 утра (11.00 мск - ред.) был нанесен удар FPV-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках - неизвестно, были ли это раненые или погибшие", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что агентура пророссийского сопротивления вела визуальное наблюдение за трехэтажным зданием в Никополе. На третьем этаже этого здания располагалось управление СБУ по Днепропетровской области, а на первом этаже - отделение Национальной полиции. Подпольщики узнали, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании с 09.00 до 11.00 в будние дни. По данным Лебедева, ударом было уничтожено дорогостоящее оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат. "Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", - добавил Лебедев. Лебедев также предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , донецк, лебедев, сбу
Общество , Донецк, ЛЕБЕДЕВ, СБУ
06:40 29.03.2025
 
В Днепропетровской области ударили по зданию СБУ

Подполье: при ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области пострадали три сотрудника

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 29 мар - ПРАЙМ. Удар нанесен по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали три сотрудника, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по зданию УСБУ в Днепропетровской области, город Никополь… около 10.00 утра (11.00 мск - ред.) был нанесен удар FPV-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках - неизвестно, были ли это раненые или погибшие", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что агентура пророссийского сопротивления вела визуальное наблюдение за трехэтажным зданием в Никополе. На третьем этаже этого здания располагалось управление СБУ по Днепропетровской области, а на первом этаже - отделение Национальной полиции. Подпольщики узнали, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании с 09.00 до 11.00 в будние дни.
По данным Лебедева, ударом было уничтожено дорогостоящее оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат.
"Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", - добавил Лебедев.
Лебедев также предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.
 
ОбществоДонецкЛЕБЕДЕВСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала