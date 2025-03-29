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Митинги в Стамбуле стали реже и больше не мешают туристам, сообщили в АТОР

Митинги в Стамбуле стали реже и больше не мешают туристам, сообщили в АТОР - 29.03.2025, ПРАЙМ

Митинги в Стамбуле стали реже и больше не мешают туристам, сообщили в АТОР

Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T18:30+0300

2025-03-29T18:30+0300

2025-03-29T18:30+0300

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стамбул

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в субботу лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что партия намерена проводить митинги каждую неделю в новом районе Стамбула, а также в каждой провинции Турции. "Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили - он был на окраине, в жилом районе Малтепе на азиатской стороне. Туда почти никто из туристов не доезжает. Центр города, как и ранее, для туристов свободен, перебоев в транспорте нет", - сказали в ассоциации. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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турция, стамбул, туризм, атор