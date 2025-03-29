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АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты
АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты - 29.03.2025, ПРАЙМ
АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости... | 29.03.2025, ПРАЙМ
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МУРМАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе. "Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%", - сказала Ломидзе. В начале сентября 2024 года АТОР сообщала, что, по ее данным, за три летних месяца россияне совершили порядка 2,75 миллиона поездок в Турцию (прирост на 7,8% к лету 2023 года). В Турции в этом году ожидают более 7 миллионов российских туристов, еще столько же - из ФРГ, говорил в начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
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туризм, россия, турция, атор, бизнес, путешествия, курортный сезон
Экономика, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АТОР, Бизнес, путешествия, Курортный сезон
АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты
АТОР: турпоток из России на морские курорты Турции этим летом вырастет на 10%
МУРМАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.
"Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%", - сказала Ломидзе.
В начале сентября 2024 года АТОР сообщала, что, по ее данным, за три летних месяца россияне совершили порядка 2,75 миллиона поездок в Турцию (прирост на 7,8% к лету 2023 года).
В Турции в этом году ожидают более 7 миллионов российских туристов, еще столько же - из ФРГ, говорил в начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики