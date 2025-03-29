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WSJ: власти США потребовали от американской нефтекомпании уйти из Венесуэлы

WSJ: власти США потребовали от американской нефтекомпании уйти из Венесуэлы - 29.03.2025, ПРАЙМ

WSJ: власти США потребовали от американской нефтекомпании уйти из Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T16:02+0300

2025-03-29T16:02+0300

2025-03-29T16:02+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле на фоне планируемого введения Вашингтоном торговых пошлин в отношении стран, закупающих нефть и газ у Каракаса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо американского минфина. Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. "В письме, отправленном Global Oil и просмотренном Wall Street Journal, министерство финансов сообщило, что все платежи венесуэльским субъектам должны быть завершены к среде", - пишет издание. Wall Street Journal напоминает, что похожее уведомление ранее уже приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Как пишет издание, обе компании должны завершить все операции в Венесуэле до 27 мая. По данным газеты, Global Oil Terminals принадлежит предпринимателю и спонсору Республиканской партии США Гарри Сардженту, известному своими попытками наладить отношения между Вашингтоном и Каракасом. Ранее минфин США продлил разрешение нефтегазовой корпорации Chevron на операции с венесуэльской PdVSA до 27 мая 2025 года.

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венесуэла, сша, chevron, дональд трамп, pdvsa, нефть, мировая экономика