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В Думе рассказали, какие законы вступят в силу в апреле

В Думе рассказали, какие законы вступят в силу в апреле - 29.03.2025, ПРАЙМ

В Думе рассказали, какие законы вступят в силу в апреле

В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка, закон о противодействии телефонному мошенничеству, также... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T09:55+0300

2025-03-29T09:55+0300

2025-03-29T09:55+0300

общество

вячеслав володин

госдума

новые законы

пенсии

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В апреле вступает в силу закон о запрете детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка, закон о противодействии телефонному мошенничеству, также будут проиндексированы социальные пенсии на 14,75%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей", - написал Володин в своём Telegram-канале. По его словам, также начнёт действовать новый закон, направленный против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Также на Госуслугах появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт. Всё это будет способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи. "Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии", - отмечается в публикации. Председатель Госдумы рассказал, что также заработает единая программа воспитательной работы в лагерях. По его словам, работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать её при составлении планов. Исходя из программы, подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия. "Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан", - отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20250325/duma-856085182.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вячеслав володин, госдума, новые законы, пенсии