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АТОР рассказала о росте цен на туры в Турцию
АТОР рассказала о росте цен на туры в Турцию - 30.03.2025, ПРАЙМ
АТОР рассказала о росте цен на туры в Турцию
Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T07:51+0300
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не поднимали цен, а также укрепился рубль, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Турция не планирует повышать цены на лето, и это очевидно. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились, рост составил не больше 5%. Это совершенно небольшой рост", - сообщила Ломидзе. Накануне глава ассоциации говорила агентству, что летний турпоток в Турцию из России, по прогнозам АТОР, вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта заявил, что Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в этой стране из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
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туризм, бизнес, россия, турция, анкара, германия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анкара, ГЕРМАНИЯ, АТОР
АТОР рассказала о росте цен на туры в Турцию
Глава АТОР Ломидзе: цены на туры в Турцию за год почти не изменились
МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не поднимали цен, а также укрепился рубль, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турция не планирует повышать цены на лето, и это очевидно. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились, рост составил не больше 5%. Это совершенно небольшой рост", - сообщила Ломидзе.
Накануне глава ассоциации говорила агентству, что летний турпоток в Турцию из России, по прогнозам АТОР, вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта заявил, что Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в этой стране из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым