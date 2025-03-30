https://1prime.ru/20250330/avto-856213503.html

Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне

Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне - 30.03.2025, ПРАЙМ

Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие новые автомобили интересны пользователям в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T10:00+0300

2025-03-30T10:00+0300

2025-03-30T10:00+0300

бизнес

авто

китайские авто

chery

китай

германия

япония

bmw x5

x5 retail group

toyota camry

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие новые автомобили интересны пользователям в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров. Оказалось, что в последние полгода наибольшей популярностью пользовались машины из Китая, Германии и России.По данным Авито Авто, на автобренды из Китая пришлось 83,6% интереса пользователей Селекта. Среди моделей из Поднебесной лидерами по популярности стали HAVAL Jolion и два представителя марки Chery – Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro.На втором месте оказались машины немецких брендов: им досталось 6% от интереса. В тройку моделей-лидеров из Германии вошли две модели BMW – X3 и X5, а также Audi Q7.На третьем месте среди стран – Россия с 4,3%. Среди моделей лидирует Solaris HS. Также в топе оказались "Москвич 3" и Solaris HC.В пятерку стран-лидеров попали Япония (2,3%) и Южная Корея (1,7%). Среди японских машин больше всего пользователей Селекта интересовали три модели Toyota: Land Cruiser, Camry и Land Cruiser Prado. Среди представителей корейского автопрома самыми привлекательными оказались Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Genesis G90."Российские автолюбители все больше интересуются новыми китайскими авто. Рост их популярности связан не только трансформацией предложения на российском рынке, но и конкурентной ценовой политикой, а также широким ассортиментом моделей. Востребованность новых “китайцев” в Селекте, вероятно, обусловлена еще и тем, что многие модели из КНР пока не так хорошо знакомы потребителям, и в такой ситуации помощь персонального менеджера оказывается как нельзя кстати. При этом формат сервиса Селект, где можно пройти все этапы сделки в сопровождении автоэксперта, соответствует потребностям современных покупателей, которые все больше ценят удобство и прозрачность при покупке авто у проверенных дилеров", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто.

https://1prime.ru/20250328/lizing-856193224.html

китай

германия

япония

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бизнес, авто, китайские авто, chery, китай, германия, япония, bmw x5, x5 retail group, toyota camry, haval