https://1prime.ru/20250330/avto-856213503.html
Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне
Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне - 30.03.2025, ПРАЙМ
Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне
Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие новые автомобили интересны пользователям в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T10:00+0300
2025-03-30T10:00+0300
2025-03-30T10:00+0300
бизнес
авто
китайские авто
chery
китай
германия
япония
bmw x5
x5 retail group
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/83990/55/839905585_0:51:3128:1812_1920x0_80_0_0_bfa34c1017db7bae32e80a12b7d34844.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие новые автомобили интересны пользователям в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров. Оказалось, что в последние полгода наибольшей популярностью пользовались машины из Китая, Германии и России.По данным Авито Авто, на автобренды из Китая пришлось 83,6% интереса пользователей Селекта. Среди моделей из Поднебесной лидерами по популярности стали HAVAL Jolion и два представителя марки Chery – Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro.На втором месте оказались машины немецких брендов: им досталось 6% от интереса. В тройку моделей-лидеров из Германии вошли две модели BMW – X3 и X5, а также Audi Q7.На третьем месте среди стран – Россия с 4,3%. Среди моделей лидирует Solaris HS. Также в топе оказались "Москвич 3" и Solaris HC.В пятерку стран-лидеров попали Япония (2,3%) и Южная Корея (1,7%). Среди японских машин больше всего пользователей Селекта интересовали три модели Toyota: Land Cruiser, Camry и Land Cruiser Prado. Среди представителей корейского автопрома самыми привлекательными оказались Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Genesis G90."Российские автолюбители все больше интересуются новыми китайскими авто. Рост их популярности связан не только трансформацией предложения на российском рынке, но и конкурентной ценовой политикой, а также широким ассортиментом моделей. Востребованность новых “китайцев” в Селекте, вероятно, обусловлена еще и тем, что многие модели из КНР пока не так хорошо знакомы потребителям, и в такой ситуации помощь персонального менеджера оказывается как нельзя кстати. При этом формат сервиса Селект, где можно пройти все этапы сделки в сопровождении автоэксперта, соответствует потребностям современных покупателей, которые все больше ценят удобство и прозрачность при покупке авто у проверенных дилеров", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто.
https://1prime.ru/20250328/lizing-856193224.html
китай
германия
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83990/55/839905585_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_1b40e61249246be1fb5c28a9d8b2879c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авто, китайские авто, chery, китай, германия, япония, bmw x5, x5 retail group, toyota camry, haval
Бизнес, Авто, китайские авто, Chery, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, BMW X5, X5 Retail Group, Toyota Camry, Haval
Стали известны новые авто, которыми больше всего заинтересованы россияне
Авито Авто: на долю Китая пришлось более 83% пользовательского интереса к новым авто
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие новые автомобили интересны пользователям в Селекте – сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров. Оказалось, что в последние полгода наибольшей популярностью пользовались машины из Китая, Германии и России.
По данным Авито Авто, на автобренды из Китая пришлось 83,6% интереса пользователей Селекта. Среди моделей из Поднебесной лидерами по популярности стали HAVAL Jolion и два представителя марки Chery – Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro.
На втором месте оказались машины немецких брендов: им досталось 6% от интереса. В тройку моделей-лидеров из Германии вошли две модели BMW – X3 и X5, а также Audi Q7.
На третьем месте среди стран – Россия с 4,3%. Среди моделей лидирует Solaris HS. Также в топе оказались "Москвич 3" и Solaris HC.
В пятерку стран-лидеров попали Япония (2,3%) и Южная Корея (1,7%). Среди японских машин больше всего пользователей Селекта интересовали три модели Toyota: Land Cruiser, Camry и Land Cruiser Prado. Среди представителей корейского автопрома самыми привлекательными оказались Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Genesis G90.
"Российские автолюбители все больше интересуются новыми китайскими авто. Рост их популярности связан не только трансформацией предложения на российском рынке, но и конкурентной ценовой политикой, а также широким ассортиментом моделей. Востребованность новых “китайцев” в Селекте, вероятно, обусловлена еще и тем, что многие модели из КНР пока не так хорошо знакомы потребителям, и в такой ситуации помощь персонального менеджера оказывается как нельзя кстати. При этом формат сервиса Селект, где можно пройти все этапы сделки в сопровождении автоэксперта, соответствует потребностям современных покупателей, которые все больше ценят удобство и прозрачность при покупке авто у проверенных дилеров", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто.
Топ стран, марок и моделей по интересу пользователей сервиса Селект, август
Страна
Доля от общего интереса
Марка-лидер
Модель-лидер
Китай
83,6%
Chery
HAVAL Jolion
Германия
6%
BMW
BMW X3
Россия
4,3%
LADA
Solaris HS
Япония
2,3%
Toyota
Toyota Land Cruiser
Южная Корея
1,7%
Hyundai
Hyundai Santa Fe
В льготный лизинг 2025 года внесли авто, выпущенные в IV квартале 2024 года