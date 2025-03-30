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Российский авторынок опустился на 6-ю строчку европейского рейтинга

Российский авторынок опустился на 6-ю строчку европейского рейтинга - 30.03.2025, ПРАЙМ

Российский авторынок опустился на 6-ю строчку европейского рейтинга

Автомобильный рынок России по итогам февраля опустился на шестое место в европейском рейтинге, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные... | 30.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-30T11:53+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России по итогам февраля опустился на шестое место в европейском рейтинге, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в январе занял пятое место в европейском первенстве, по итогам февраля опустился еще на ступеньку ниже… Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на шестую строчку рейтинга", - рассказали в "Автостате". Там отметили, что лидерство на европейском авторынке в конце зимы сохранила Германия, где было продано 203,4 тысячи автомобилей (-6,4% год к году). Второе место в этом рейтинге завоевала Франция с показателем 141,6 тысячи машин (-0,7% год к году), а третьей стала Италия - 138 тысяч проданных машин (-6,2% в годовом выражении). "На четвертой позиции на этот раз оказалась Испания, дилеры которой продали 90 327 автомобилей (+11%). Замыкает пятерку европейских лидеров Великобритания, у которой февральский объем авторынка составил 84 054 единицы (-1%)", - уточнили в агентстве. Там напомнили, что по данным "Автостата", в феврале текущего года в России было реализовано 78 тысяч новых легковых машин - на 24,9% меньше, чем год назад. При этом ни в одной из оставшихся европейских стран объем рынка не превысил 50 тысяч проданных автомобилей.

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авто, бизнес, европа, россия, германия, продажа автомобилей