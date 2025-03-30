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США запретят итальянской Eni получать оплату от Венесуэлы нефтью - 30.03.2025, ПРАЙМ
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США запретят итальянской Eni получать оплату от Венесуэлы нефтью
США запретят итальянской Eni получать оплату от Венесуэлы нефтью - 30.03.2025, ПРАЙМ
США запретят итальянской Eni получать оплату от Венесуэлы нефтью
Итальянская нефтегазовая группа Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T18:24+0300
2025-03-30T18:24+0300
политика
сша
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нефть
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле. "Eni подтверждает, что была уведомлена о том, что власти США больше не позволят, чтобы производство газа компанией (в Венесуэле - ред.) оплачивалось путем поставок нефти со стороны PDVSA. Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу для выявления возможностей с целью обеспечения того, чтобы не попавшие под санкции поставки газа, необходимого для населения, могли быть оплачены PDVSA. Eni всегда работает при полном соблюдении международного режима санкций", - говорится в заявлении компании. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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сша, венесуэла, eni, нефть
Политика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Eni, Нефть
18:24 30.03.2025
 
США запретят итальянской Eni получать оплату от Венесуэлы нефтью

США не разрешат Eni получать оплату через поставки нефти от венесуэльской PDVSA

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтегазовой компании ENI
Логотип нефтегазовой компании ENI - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле.
"Eni подтверждает, что была уведомлена о том, что власти США больше не позволят, чтобы производство газа компанией (в Венесуэле - ред.) оплачивалось путем поставок нефти со стороны PDVSA. Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу для выявления возможностей с целью обеспечения того, чтобы не попавшие под санкции поставки газа, необходимого для населения, могли быть оплачены PDVSA. Eni всегда работает при полном соблюдении международного режима санкций", - говорится в заявлении компании.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
WSJ: власти США потребовали от американской нефтекомпании уйти из Венесуэлы
Вчера, 16:02
Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
 
ПолитикаСШАВЕНЕСУЭЛАEniНефть
 
 
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