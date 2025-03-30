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CBS выяснил, кого американцы больше всего винят в высокой инфляции

CBS выяснил, кого американцы больше всего винят в высокой инфляции - 30.03.2025, ПРАЙМ

CBS выяснил, кого американцы больше всего винят в высокой инфляции

Больше американцев винят в высоком уровне инфляции в стране экс-президента США Джо Байдена, чем действующего главу государства Дональда Трампа, следует из... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T18:32+0300

2025-03-30T18:32+0300

2025-03-30T18:35+0300

экономика

джо байден

дональд трамп

инфляция

опрос

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Больше американцев винят в высоком уровне инфляции в стране экс-президента США Джо Байдена, чем действующего главу государства Дональда Трампа, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. По результатам опроса, 38% респондентов возлагают ответственность за высокий уровень инфляции в США на Байдена, 34% - на Трампа. При этом 19% опрошенных считают, что и Трамп, и Байден виновны в этой проблеме. Также отмечается, что 56% американцев не одобряют то, как Трамп справляется с инфляцией. Кроме того, согласно опросу, 55% респондентов выразили мнение, что Трамп "слишком сильно" сосредоточен на введении пошлин, а 64% опрошенных считают, что американский президент уделяет недостаточное внимание снижению цен в стране. В общей сложности большинство (52%) респондентов выразили неодобрение экономической политики Трампа. Опрос проводился с 27 по 28 марта среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,3 процентных пункта. Ранее в исследовании CBS говорилось, что относительно большее по сравнению с февралём число американцев ожидают замедления экономического роста или даже рецессии в 2026 году в США.

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джо байден, дональд трамп, инфляция, опрос