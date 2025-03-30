https://1prime.ru/20250330/nissan-856228120.html

В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025

В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025 - 30.03.2025, ПРАЙМ

В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025

Российские автодилеры начали прием предварительных заказов на седаны Nissan Sylphy 2025 модельного года, которые поставляются из Китая в рамках параллельного... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T14:16+0300

2025-03-30T14:16+0300

2025-03-30T14:16+0300

бизнес

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nissan

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали прием предварительных заказов на седаны Nissan Sylphy 2025 модельного года, которые поставляются из Китая в рамках параллельного импорта, сообщает портал iXBT.com. Представители автосалонов уточняют, что срок доставки автомобиля составляет 25 дней с момента полной предоплаты. Стоимость модели установлена на уровне 2,1 миллиона рублей, в эту сумму уже включены таможенные пошлины, утилизационный сбор и другие обязательные платежи.Портал уточняет, что несмотря на обозначенный модельный год, фактически речь идет о модернизированной версии третьего поколения, известного российским покупателям под названием Nissan Sentra. С 2014 по 2016 годы производство этой модели осуществлялось в Ижевске.Под капотом Nissan Sylphy установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., который может работать в паре с вариатором или механической коробкой передач. Как отметил iXBT.com, данные технические характеристики аналогичны тем, что предлагались на российском рынке ранее.В оснащение модели входит стандартный набор опций, обеспечивающий комфорт при эксплуатации. Интерьер отделан искусственной кожей, а в крыше предусмотрен люк. Однако в оснащении присутствуют упрощения: автомобиль лишен противотуманных фар, вместо климат-контроля установлен кондиционер, а круиз-контроль не предусмотрен. На рулевом колесе расположены кнопки управления аудиосистемой.

https://1prime.ru/20250330/avto-856226016.html

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бизнес, китай, россия, авто, nissan