Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025 - 30.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250330/nissan-856228120.html
В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025
В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025 - 30.03.2025, ПРАЙМ
В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025
Российские автодилеры начали прием предварительных заказов на седаны Nissan Sylphy 2025 модельного года, которые поставляются из Китая в рамках параллельного... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T14:16+0300
2025-03-30T14:16+0300
бизнес
китай
россия
авто
nissan
https://cdnn.1prime.ru/img/79361/59/793615972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0804b1f0e6e06b9d1f4345de57572a8e.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали прием предварительных заказов на седаны Nissan Sylphy 2025 модельного года, которые поставляются из Китая в рамках параллельного импорта, сообщает портал iXBT.com. Представители автосалонов уточняют, что срок доставки автомобиля составляет 25 дней с момента полной предоплаты. Стоимость модели установлена на уровне 2,1 миллиона рублей, в эту сумму уже включены таможенные пошлины, утилизационный сбор и другие обязательные платежи.Портал уточняет, что несмотря на обозначенный модельный год, фактически речь идет о модернизированной версии третьего поколения, известного российским покупателям под названием Nissan Sentra. С 2014 по 2016 годы производство этой модели осуществлялось в Ижевске.Под капотом Nissan Sylphy установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., который может работать в паре с вариатором или механической коробкой передач. Как отметил iXBT.com, данные технические характеристики аналогичны тем, что предлагались на российском рынке ранее.В оснащение модели входит стандартный набор опций, обеспечивающий комфорт при эксплуатации. Интерьер отделан искусственной кожей, а в крыше предусмотрен люк. Однако в оснащении присутствуют упрощения: автомобиль лишен противотуманных фар, вместо климат-контроля установлен кондиционер, а круиз-контроль не предусмотрен. На рулевом колесе расположены кнопки управления аудиосистемой.
https://1prime.ru/20250330/avto-856226016.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79361/59/793615972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5a31c235001f40085db5310aca91b0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, россия, авто, nissan
Бизнес, КИТАЙ, РОССИЯ, Авто, Nissan
14:16 30.03.2025
 
В России стал доступен к покупке седан Nissan Sylphy 2025

iXBT.com: в России начался прием заказов на Nissan Sylphy 2025 от 2,1 млн рублей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали прием предварительных заказов на седаны Nissan Sylphy 2025 модельного года, которые поставляются из Китая в рамках параллельного импорта, сообщает портал iXBT.com. Представители автосалонов уточняют, что срок доставки автомобиля составляет 25 дней с момента полной предоплаты. Стоимость модели установлена на уровне 2,1 миллиона рублей, в эту сумму уже включены таможенные пошлины, утилизационный сбор и другие обязательные платежи.
Портал уточняет, что несмотря на обозначенный модельный год, фактически речь идет о модернизированной версии третьего поколения, известного российским покупателям под названием Nissan Sentra. С 2014 по 2016 годы производство этой модели осуществлялось в Ижевске.
Под капотом Nissan Sylphy установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с., который может работать в паре с вариатором или механической коробкой передач. Как отметил iXBT.com, данные технические характеристики аналогичны тем, что предлагались на российском рынке ранее.
В оснащение модели входит стандартный набор опций, обеспечивающий комфорт при эксплуатации. Интерьер отделан искусственной кожей, а в крыше предусмотрен люк. Однако в оснащении присутствуют упрощения: автомобиль лишен противотуманных фар, вместо климат-контроля установлен кондиционер, а круиз-контроль не предусмотрен. На рулевом колесе расположены кнопки управления аудиосистемой.
Автосервисы - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
Ожидается подорожание обслуживания авто
09:34
 
БизнесКИТАЙРОССИЯАвтоNissan
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала