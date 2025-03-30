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Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения - 30.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения
Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T17:21+0300
2025-03-30T18:06+0300
экономика
сша
дональд трамп
украина
россия
нефть
экспорт нефти
пошлины
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам российской нефти в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, сообщает телеканал NBC News."Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России - что может быть и не так - но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует американского лидера телеканал.Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.Кроме того, американский лидер пригрозил импортерам российской нефти, отметив, что у случае невозможности России и США прийти к соглашению по украинскому конфликту, им грозит запрет на ведение бизнеса в США.
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сша, дональд трамп, украина, россия, нефть, экспорт нефти, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Нефть, экспорт нефти, пошлины
17:21 30.03.2025 (обновлено: 18:06 30.03.2025)
 
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения

NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам российской нефти в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, сообщает телеканал NBC News.
"Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России - что может быть и не так - но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует американского лидера телеканал.
Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
Кроме того, американский лидер пригрозил импортерам российской нефти, отметив, что у случае невозможности России и США прийти к соглашению по украинскому конфликту, им грозит запрет на ведение бизнеса в США.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯНефтьэкспорт нефтипошлины
 
 
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