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Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения - 30.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения
Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T17:21+0300
2025-03-30T17:21+0300
2025-03-30T18:06+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам российской нефти в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, сообщает телеканал NBC News."Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России - что может быть и не так - но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует американского лидера телеканал.Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.Кроме того, американский лидер пригрозил импортерам российской нефти, отметив, что у случае невозможности России и США прийти к соглашению по украинскому конфликту, им грозит запрет на ведение бизнеса в США.
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Экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Нефть, экспорт нефти, пошлины
Трамп пригрозил ввести против России новые ограничения
NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением вторичных пошлин на экспорт нефти из России, а также запретом на ведение бизнеса в США импортерам российской нефти в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, сообщает телеканал NBC News.
"Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России - что может быть и не так - но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - цитирует американского лидера телеканал.
Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25% до 50% на всю нефть, экспортируемую из России.
Кроме того, американский лидер пригрозил импортерам российской нефти, отметив, что у случае невозможности России и США прийти к соглашению по украинскому конфликту, им грозит запрет на ведение бизнеса в США.
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