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АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам - 30.03.2025, ПРАЙМ
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АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам - 30.03.2025, ПРАЙМ
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам
Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето,... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T09:53+0300
2025-03-30T09:53+0300
туризм
россия
вьетнам
атор
таиланд
туры
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. "По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации. При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.
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туризм, россия, вьетнам, атор, таиланд, туры
Туризм, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АТОР, ТАИЛАНД, туры
09:53 30.03.2025
 
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам

АТОР: Вьетнам может войти в топ-10 туристических направлений

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Вьетнам
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.
"По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе.
Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации.
При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.
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АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты
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