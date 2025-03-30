https://1prime.ru/20250330/tury-856226332.html

АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам

АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам - 30.03.2025, ПРАЙМ

АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T09:53+0300

2025-03-30T09:53+0300

2025-03-30T09:53+0300

туризм

россия

вьетнам

атор

таиланд

туры

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/50/839215098_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d972aacc789b8f94cd5f44fd3f205112.jpg

МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. "По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации. При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.

https://1prime.ru/20250329/turpotok-856213266.html

вьетнам

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, вьетнам, атор, таиланд, туры