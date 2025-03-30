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АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам - 30.03.2025, ПРАЙМ
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам
Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето,... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T09:53+0300
2025-03-30T09:53+0300
2025-03-30T09:53+0300
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МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе. "По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации. При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.
https://1prime.ru/20250329/turpotok-856213266.html
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туризм, россия, вьетнам, атор, таиланд, туры
Туризм, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АТОР, ТАИЛАНД, туры
АТОР зафиксировал значительный рост спроса россиян на туры во Вьетнам
АТОР: Вьетнам может войти в топ-10 туристических направлений
МУРМАНСК, 30 мар – ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам - не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.
"По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники", - сказала Ломидзе.
Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. "Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль", - отметила глава ассоциации.
При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. "Спрос на Таиланд растет параллельно", - сказала она.
АТОР ожидает летом рост турпотока из России на турецкие курорты