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NYT раскрыла детали удара ракетами ATACMS по Крымскому мосту - 30.03.2025, ПРАЙМ
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NYT раскрыла детали удара ракетами ATACMS по Крымскому мосту
NYT раскрыла детали удара ракетами ATACMS по Крымскому мосту - 30.03.2025, ПРАЙМ
NYT раскрыла детали удара ракетами ATACMS по Крымскому мосту
Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T21:34+0300
2025-03-30T21:36+0300
спецоперация на украине
крымский мост
всу
ракетные удары
сша
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации американской газеты New York Times. Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды. "Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить (Крымский - ред.) мост: (системы - ред.) ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", - говорится в публикации газеты. По информации New York Times, пока операция была в разработке, оборона Крымского моста была усилена, и украинская сторона предложила атаковать мост только с помощью ATACMS. Согласно изданию, американцы выступили против, заявив, что одни ATACMS не справятся с задачей, и якобы предложили отказаться от удара по мосту или подождать. "В конце концов американцы отступили, и в середине августа... украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", - пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины. Как сообщало Минобороны РФ, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены.
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крымский мост, всу, ракетные удары, сша, великобритания
Спецоперация на Украине, Крымский мост, ВСУ, ракетные удары, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:34 30.03.2025 (обновлено: 21:36 30.03.2025)
 
NYT раскрыла детали удара ракетами ATACMS по Крымскому мосту

NYT: удары ВСУ по Крымскому мосту в 2024 году были разработаны при участии США

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Удары украинских войск по Крымскому мосту в ночь на 16 августа 2024 года при помощи ракет ATACMS были разработаны и нанесены при участии американских и британских специалистов, следует из публикации американской газеты New York Times.
Отмечается, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала мост и подступы со стороны Крыма как красную линию и "суверенную российскую территорию", однако позже пересмотрела свои взгляды.
"Белый дом уполномочил военных и Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки, чтобы разрушить (Крымский - ред.) мост: (системы - ред.) ATACMS должны были ослабить уязвимые точки верхней части моста, тогда как надводные беспилотники взорвались бы рядом с его опорами", - говорится в публикации газеты.
По информации New York Times, пока операция была в разработке, оборона Крымского моста была усилена, и украинская сторона предложила атаковать мост только с помощью ATACMS. Согласно изданию, американцы выступили против, заявив, что одни ATACMS не справятся с задачей, и якобы предложили отказаться от удара по мосту или подождать.
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"В конце концов американцы отступили, и в середине августа... украинцы выпустили залп ATACMS по мосту", - пишет газета, не уточнив конкретных дат атаки.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.
Как сообщало Минобороны РФ, 16 августа 2024 года средства ПВО России отразили групповой удар ВСУ двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты были уничтожены.
 
Спецоперация на УкраинеКрымский мостВСУракетные ударыСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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