https://1prime.ru/20250330/zhkkh-856227814.html

Дума: родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей до совершеннолетия

Дума: родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей до совершеннолетия - 30.03.2025, ПРАЙМ

Дума: родители должны оплачивать услуги ЖКХ за детей до совершеннолетия

Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребёнка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил РИА Новости глава комитета... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T13:48+0300

2025-03-30T13:48+0300

2025-03-30T13:48+0300

госдума

кпрф

жкх

оплата жкх

пени

долги по жкх

пени за жкх

дети

https://cdnn.1prime.ru/img/83295/74/832957482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ecc6e8430b56235ec4fdb6cee774667.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Долги и пени по оплате услуг ЖКХ теперь нельзя переложить на ребёнка, их погашение является обязанностью обоих родителей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Родители должны оплачивать коммунальные услуги за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе с ними, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам. "Тут речь идёт о конкретизации ответственности родителей за недвижимость детей. Если ребёнок является собственником, коммунальные платежи — это не его личное бремя, а ответственность родителей, причём обоих. Это важно, потому что теперь нельзя переложить на ребёнка долги и пени по ЖКХ, чтобы они на нём накапливались", - сказал Гаврилов. По его словам, в результате ребёнок, став совершеннолетним, не столкнется с большой задолженностью. Депутат отметил, что нести расходы на содержание недвижимости - это обязанность не ребёнка, а родителей. "Даже если подростку исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно оплачивать коммунальные счета, в случае отсутствия доходов у ребёнка, да и в любом другом случае, ответственность родителей становится необходимым элементом защиты интересов третьих лиц, предоставляющих коммунальные услуги", - пояснил парламентарий. Гаврилов также рассказал, что правовая логика решения Верховного суда опирается не только на положения Жилищного кодекса, но и на нормы Семейного кодекса, которые закрепляют обязанность родителей по содержанию детей, включая расходы, связанные с имуществом, принадлежащим ребёнку. "То есть несовершеннолетний, владеющий жильём, не является субъектом, на которого может быть переложена обязанность по содержанию этого имущества и по долгам за него", - добавил он. По словам депутата, если за ребёнком числится долг по оплате услуг ЖКХ, его должны выплатить двое родителей, если не доказано обратное. "Необходимо соблюдать жилищные права детей в целях укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, любви к детям", - заключил Гаврилов.

https://1prime.ru/20250319/zhku-855937023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, кпрф, жкх, оплата жкх, пени, долги по жкх, пени за жкх, дети