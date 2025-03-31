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Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов - 31.03.2025, ПРАЙМ
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:06+0300
2025-03-31T20:07+0300
происшествия
туман
авиарейсы
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КРАСНОДАР, 31 мар – ПРАЙМ. Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта. "В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он сохранится до конца дня 31 марта. По состоянию на 19.20 мск, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (семь самолетов в Минеральные Воды, три - в Грозный, один - в Махачкалу, один - в Астрахань)", - говорится в сообщении. Отмечается, что будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании. Отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.
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туман, авиарейсы
Происшествия, туман, авиарейсы
20:06 31.03.2025 (обновлено: 20:07 31.03.2025)
 
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов

Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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КРАСНОДАР, 31 мар – ПРАЙМ. Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта.
"В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он сохранится до конца дня 31 марта. По состоянию на 19.20 мск, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (семь самолетов в Минеральные Воды, три - в Грозный, один - в Махачкалу, один - в Астрахань)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.
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Отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.
 
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