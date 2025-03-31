https://1prime.ru/20250331/aviareysy-856261996.html
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов - 31.03.2025, ПРАЙМ
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:06+0300
2025-03-31T20:06+0300
2025-03-31T20:07+0300
происшествия
туман
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
КРАСНОДАР, 31 мар – ПРАЙМ. Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта. "В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он сохранится до конца дня 31 марта. По состоянию на 19.20 мск, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (семь самолетов в Минеральные Воды, три - в Грозный, один - в Махачкалу, один - в Астрахань)", - говорится в сообщении. Отмечается, что будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании. Отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.
https://1prime.ru/20250316/aviareysy-855829385.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туман, авиарейсы
Происшествия, туман, авиарейсы
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи
КРАСНОДАР, 31 мар – ПРАЙМ. Двенадцать рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи, сообщили в воздушной гавани курорта.
"В городе Сочи наблюдается сильный туман, по прогнозу он сохранится до конца дня 31 марта. По состоянию на 19.20 мск, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (семь самолетов в Минеральные Воды, три - в Грозный, один - в Махачкалу, один - в Астрахань)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.
Турецкий лоукостер AJet запустил авиарейсы между Петербургом и Стамбулом
Отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.