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Российские дилеры сохранили цены 2024 года на ряд кроссоверов

Российские дилеры сохранили цены 2024 года на ряд кроссоверов - 31.03.2025, ПРАЙМ

Российские дилеры сохранили цены 2024 года на ряд кроссоверов

Авто.ру Бизнес изучил объявления о продаже кроссоверов с пробегом: за год их средняя стоимость почти не изменилась, при этом средний возраст и пробег... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T08:00+0300

2025-03-31T08:00+0300

2025-03-31T08:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес изучил объявления о продаже кроссоверов с пробегом: за год их средняя стоимость почти не изменилась, при этом средний возраст и пробег автомобилей от дилеров снизились во всех ценовых категориях, а у частных продавцов — напротив, стали выше.Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал динамику изменения средней стоимости, возраста и пробега кроссоверов в объявлениях дилеров и частных лиц с февраля прошлого года по тот же месяц текущего.Кроссоверы от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.Средняя стоимость кроссоверов от дилеров в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2% и достигла 1 238 212 рублей. Средний возраст автомобилей остался на уровне 2024 года (9,9 лет), а средний пробег увеличился на 3%, и в феврале этого года составил 134 569 км.Цены частных продавцов также стали на 2% ниже. В феврале 2025 кроссовер в этом сегменте в среднем стоил 1 229 520 рублей. При этом средний возраст автомобиля увеличился на 10 месяцев — до 12,2 лет. А пробег кроссоверов от частных лиц за год стал на 6% больше — 170 008 км.Кроссоверы от 1,5 до 3 миллионов рублейЦена и возраст кроссоверов в этой ценовой категории от дилеров по итогам февраля тоже остались на уровне прошлого года. Средняя стоимость машин этого сегмента составила 2 108 890 рублей, а возраст – 5,6 лет. За год выставленный на продажу автомобиль в этом сегменте проезжает в среднем 76 622 км, что на 5% ниже показателей прошлого февраля.Цены на кроссоверы от частных продавцов снизились на 2%: в феврале 2025 купить такой автомобиль можно было за 2 123 371 рублей. Средний возраст и пробег, наоборот увеличились. Кроссоверы от частных продавцов "постарели" на 7 месяцев (в среднем до 8,7 лет). Пробег повысился на 7% и теперь составляет 127 211 км.Кроссоверы от 3 до 5 миллионов рублейСтоимость автомобилей в этой ценовой категории у дилеров за год тоже не изменилась и составила 3 786 055 рублей. Возраст автомобилей незначительно снизился (до 4,3 лет), а средний пробег стал на 16% меньше и теперь достигает 52 400 км.У частных продавцов цена на кроссоверы тоже осталась на уровне февраля прошлого года – в среднем 3 768 695 рублей. При этом средний возраст повысился до 6,5 лет (на 8 месяцев), а средний пробег – до 94 960 км (на 8%).Кроссоверы от 5 000 000 рублейСтоимость премиальных кроссоверов у дилеров за год выросла на 10% и составила 8 684 946 рублей. Возраст моделей дороже 5 миллионов, напротив, снизился на 2 месяца до 3,4 лет, а средний пробег – на 21%, до 37 636 км.Частные продавцы за год подняли цены на 2% – в среднем до 7 828 604 рублей. На 10 месяцев, до 5,4 лет, увеличился и возраст кроссоверов, а средний пробег вырос на 16% – до 73 668 км.Самые популярные у покупателей моделиВ феврале 2025 года, как и годом ранее, самым популярным кроссовером в категории от 800 тысяч до 1,5 млн рублей стал Volkswagen Tiguan со средней стоимостью 1 295 930 рублей.В сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей в феврале этого года пользователи чаще всего интересовались Volkswagen Tiguan второго поколения (1 261 045 рублей). В 2024 году эта модель также была главным фаворитом в категории.Топ кроссоверов от 3 до 5 миллионов рублей теперь возглавляет модель BMW X5 3 поколения, средняя цена которой – 3 943 536 рублей. Год назад лидером была Toyota RAV4.Первым в списке самых дорогих автомобилей, как и в прошлом году, стал кроссовер BMW X5 4 поколения. В феврале он продавался в среднем за 7 796 254 рублей.Страны брендовВо всех ценовых сегментах за год зафиксирован прирост китайских кроссоверов. Доля таких автомобилей заметнее всего увеличилась в категории от 1,5 до 3 миллионов и составила 21,1%, что на 4,1% больше, чем в феврале 2024 года. Немецкие машины, как и в прошлом году, продолжают лидировать в сегментах от 3 и от 5 миллионов рублей (с долей 34% и 69% соответственно). Японские кроссоверы удерживают первенство в ценовых категориях от 800 тысяч и от 1,5 миллионов рублей (с долей 33,4% и 31,3% соответственно).

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