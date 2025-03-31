Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/avto-856240045.html
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров
Коммерческий директор тюменской лизинговой компании "ТАЛК лизинг" Владимир Яровенко отметил, что продажа конфискованных автомобилей по ценам, покрывающим... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:54+0300
2025-03-31T09:54+0300
россия
бизнес
baic
авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/41/842094185_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_0d02d92fade975b2fbb9ca7755d7e5ba.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Коммерческий директор тюменской лизинговой компании "ТАЛК лизинг" Владимир Яровенко отметил, что продажа конфискованных автомобилей по ценам, покрывающим затраты лизингодателя, стала значительно сложнее. Избыток таких машин на рынке привел к стагнации и даже снижению цен как на легковые, так и на грузовые автомобили, что негативно сказывается на прибыльности лизингового бизнеса, сообщает РБК.В качестве примера Яровенко привел автомобили BAIC U5 Plus, закупленные иркутской каршеринговой компанией в 2023 году по цене 1,8 миллиона рублей. Сейчас аналогичные новые модели продаются уже за 1,2 миллиона рублей. Ранее убытки от невыплаченных платежей компенсировались перепродажей автомобиля, который обычно только дорожал, но теперь эта схема перестала работать. О схожей ситуации рассказал и коммерческий директор тюменского автосалона "Базис Моторс" Николай Степанов. Он отметил, что год назад дилеры закупали автомобили Kaiyi и BAIC примерно за 2 миллиона рублей, однако из-за слабого продвижения брендов спрос оказался низким. В то же время производитель предлагает те же модели почти вдвое дешевле — за 1 миллион рублей. Степанов подчеркнул, что дилерам сложно найти выход из этой ситуации, поскольку ранее приобретенные автомобили теряют свою стоимость.Кроме того, он добавил, что высокая ключевая ставка и слабый потребительский спрос не позволяют продавцам компенсировать потери за счет увеличения маржи.Производство автомобилей BAIC и Kaiyi стартовало на калининградском заводе "Автотор" в 2023 году. Летом прошлого года седаны этих марок стоили около 2 миллионов рублей, но теперь продаются со скидками, начиная от 1,3 миллиона. По данным "Автостата", в начале 2025 года автомобили BAIC подешевели в среднем на 18%, а в марте цены продолжили снижаться, уменьшившись на сотни тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250330/avto-856226016.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/41/842094185_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0bc825ccb939d9c259c71aa479c1b1b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, baic, авто, китайские авто
РОССИЯ, Бизнес, BAIC, Авто, китайские авто
09:54 31.03.2025
 
Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров

РБК: китайские авто оказались неликвидными для лизинговых компаний

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайской марки BAIС
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Коммерческий директор тюменской лизинговой компании "ТАЛК лизинг" Владимир Яровенко отметил, что продажа конфискованных автомобилей по ценам, покрывающим затраты лизингодателя, стала значительно сложнее. Избыток таких машин на рынке привел к стагнации и даже снижению цен как на легковые, так и на грузовые автомобили, что негативно сказывается на прибыльности лизингового бизнеса, сообщает РБК.
В качестве примера Яровенко привел автомобили BAIC U5 Plus, закупленные иркутской каршеринговой компанией в 2023 году по цене 1,8 миллиона рублей. Сейчас аналогичные новые модели продаются уже за 1,2 миллиона рублей. Ранее убытки от невыплаченных платежей компенсировались перепродажей автомобиля, который обычно только дорожал, но теперь эта схема перестала работать.
О схожей ситуации рассказал и коммерческий директор тюменского автосалона "Базис Моторс" Николай Степанов. Он отметил, что год назад дилеры закупали автомобили Kaiyi и BAIC примерно за 2 миллиона рублей, однако из-за слабого продвижения брендов спрос оказался низким. В то же время производитель предлагает те же модели почти вдвое дешевле — за 1 миллион рублей. Степанов подчеркнул, что дилерам сложно найти выход из этой ситуации, поскольку ранее приобретенные автомобили теряют свою стоимость.
Кроме того, он добавил, что высокая ключевая ставка и слабый потребительский спрос не позволяют продавцам компенсировать потери за счет увеличения маржи.
Производство автомобилей BAIC и Kaiyi стартовало на калининградском заводе "Автотор" в 2023 году. Летом прошлого года седаны этих марок стоили около 2 миллионов рублей, но теперь продаются со скидками, начиная от 1,3 миллиона. По данным "Автостата", в начале 2025 года автомобили BAIC подешевели в среднем на 18%, а в марте цены продолжили снижаться, уменьшившись на сотни тысяч рублей.
Автосервисы - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
Ожидается подорожание обслуживания авто
Вчера, 09:34
 
РОССИЯБизнесBAICАвтокитайские авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала