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Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров

Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров - 31.03.2025, ПРАЙМ

Китайские авто стали неликвидными для российских дилеров

Коммерческий директор тюменской лизинговой компании "ТАЛК лизинг" Владимир Яровенко отметил, что продажа конфискованных автомобилей по ценам, покрывающим... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:54+0300

2025-03-31T09:54+0300

2025-03-31T09:54+0300

россия

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авто

китайские авто

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Коммерческий директор тюменской лизинговой компании "ТАЛК лизинг" Владимир Яровенко отметил, что продажа конфискованных автомобилей по ценам, покрывающим затраты лизингодателя, стала значительно сложнее. Избыток таких машин на рынке привел к стагнации и даже снижению цен как на легковые, так и на грузовые автомобили, что негативно сказывается на прибыльности лизингового бизнеса, сообщает РБК.В качестве примера Яровенко привел автомобили BAIC U5 Plus, закупленные иркутской каршеринговой компанией в 2023 году по цене 1,8 миллиона рублей. Сейчас аналогичные новые модели продаются уже за 1,2 миллиона рублей. Ранее убытки от невыплаченных платежей компенсировались перепродажей автомобиля, который обычно только дорожал, но теперь эта схема перестала работать. О схожей ситуации рассказал и коммерческий директор тюменского автосалона "Базис Моторс" Николай Степанов. Он отметил, что год назад дилеры закупали автомобили Kaiyi и BAIC примерно за 2 миллиона рублей, однако из-за слабого продвижения брендов спрос оказался низким. В то же время производитель предлагает те же модели почти вдвое дешевле — за 1 миллион рублей. Степанов подчеркнул, что дилерам сложно найти выход из этой ситуации, поскольку ранее приобретенные автомобили теряют свою стоимость.Кроме того, он добавил, что высокая ключевая ставка и слабый потребительский спрос не позволяют продавцам компенсировать потери за счет увеличения маржи.Производство автомобилей BAIC и Kaiyi стартовало на калининградском заводе "Автотор" в 2023 году. Летом прошлого года седаны этих марок стоили около 2 миллионов рублей, но теперь продаются со скидками, начиная от 1,3 миллиона. По данным "Автостата", в начале 2025 года автомобили BAIC подешевели в среднем на 18%, а в марте цены продолжили снижаться, уменьшившись на сотни тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, baic, авто, китайские авто