Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/gd-856234044.html
В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства
В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства - 31.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T01:19+0300
2025-03-31T01:19+0300
финансы
банки
экономика
рф
сергей миронов
дмитрий гусев
госдума
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856234044.jpg?1743373172
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в частности, предлагается обязать ЦБ РФ проводить денежно-кредитную политику при координации с кабмином, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки. Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме. "ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России", – сказал парламентарий. Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России. "Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых", – заключил Миронов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф, сергей миронов, дмитрий гусев, госдума, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, Экономика, РФ, Сергей Миронов, Дмитрий Гусев, Госдума, центральные банки, Центральный банк
01:19 31.03.2025
 
В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства

В Госдуму внесут проект о расширении полномочий правительства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в частности, предлагается обязать ЦБ РФ проводить денежно-кредитную политику при координации с кабмином, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки.
Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме.
"ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России", – сказал парламентарий.
Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России.
"Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых", – заключил Миронов.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФСергей МироновДмитрий ГусевГосдумацентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала