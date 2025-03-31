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В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства

В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства - 31.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о расширении полномочий правительства

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T01:19+0300

2025-03-31T01:19+0300

2025-03-31T01:19+0300

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в частности, предлагается обязать ЦБ РФ проводить денежно-кредитную политику при координации с кабмином, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки. Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме. "ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России", – сказал парламентарий. Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России. "Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых", – заключил Миронов.

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финансы, банки, рф, сергей миронов, дмитрий гусев, госдума, центральные банки, центральный банк