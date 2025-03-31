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В Польше призвали срочно ввести пограничный контроль с Германией

В Польше призвали срочно ввести пограничный контроль с Германией - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Польше призвали срочно ввести пограничный контроль с Германией

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник призвал нынешнего главу правительства Дональда Туска немедленно ввести пограничный контроль с Германией. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:25+0300

2025-03-31T18:25+0300

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политика

польша

матеуш моравецкий

германия

граница

контроль

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ВАРШАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник призвал нынешнего главу правительства Дональда Туска немедленно ввести пограничный контроль с Германией. Ранее сообщалось, что немецкие полицейские время от времени вывозят в Польшу нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну через Польшу. В июне 2024 года польский заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Душчык сообщил, что власти в Варшаве и Берлине создали совместную группу по недопущению незаконного вывоза нелегальных мигрантов из Германии в Польшу. "Я узнал, что вдоль всей границы, вдоль (польского города - ред.) Нисы нет никакого контроля. Я призываю Туска к немедленному введению контроля на нашей стороне. Не только немцы могут контролироваться тех, кто въезжает на территорию Германии. Это мы должны поставить запор. Пусть Пограничная стража на нашей стороне проверяет, кого тут возят немцы", - говорится в видеообращении Моравецкого. Германия в 2024 году ввела пограничный контроль на всех своих сухопутных границах, в том числе со странами Шенгенской зоны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение высоким уровнем нелегальной миграции, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение пограничного контроля с середины сентября прошлого года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября 2024 года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены еще осенью 2015 года.

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польша, матеуш моравецкий, германия, граница, контроль