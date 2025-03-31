Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/gruppa-856232983.html
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - 31.03.2025, ПРАЙМ
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк". | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:01+0300
2025-03-31T00:01+0300
общество
россия
москва
донецк
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856232983.jpg?1743368467
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк". "Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", - говорится в Telegram-канале "Вести Донецк. Уточняется, что БПЛА целился по машине, но съёмочная группа успела увернуться от прямого удара. "Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", - добавило ведомство.
москва
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, донецк, всу
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Донецк, ВСУ
00:01 31.03.2025
 
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк".
"Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", - говорится в Telegram-канале "Вести Донецк.
Уточняется, что БПЛА целился по машине, но съёмочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", - добавило ведомство.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАДонецкВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала