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Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - 31.03.2025, ПРАЙМ

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк". | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T00:01+0300

2025-03-31T00:01+0300

2025-03-31T00:01+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк". "Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", - говорится в Telegram-канале "Вести Донецк. Уточняется, что БПЛА целился по машине, но съёмочная группа успела увернуться от прямого удара. "Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", - добавило ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва, донецк, всу