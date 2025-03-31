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Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона - 31.03.2025, ПРАЙМ
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк". | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:01+0300
2025-03-31T00:01+0300
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк".
"Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", - говорится в Telegram-канале "Вести Донецк.
Уточняется, что БПЛА целился по машине, но съёмочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", - добавило ведомство.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Донецк, ВСУ
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщают "Вести Донецк".
"Съёмочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня, около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", - говорится в Telegram-канале "Вести Донецк.
Уточняется, что БПЛА целился по машине, но съёмочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", - добавило ведомство.