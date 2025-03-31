https://1prime.ru/20250331/ktk-856261150.html

КТК сообщил о выведении из эксплуатации двух из трех выносных причалов

КТК сообщил о выведении из эксплуатации двух из трех выносных причалов - 31.03.2025, ПРАЙМ

КТК сообщил о выведении из эксплуатации двух из трех выносных причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T19:39+0300

2025-03-31T19:39+0300

2025-03-31T20:03+0300

экономика

ктк

выносной причал

эксплуатация

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75723/98/757239809_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_80b39fb83a8f4595fb7307a0c0fc6010.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором, сообщила компания."В отношении Акционерного общества "Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р" с 27 по 31 марта 2025 года была выполнена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - говорится в сообщении."Согласно требованиям законодательства КТК вывело оба устройства из эксплуатации до устранения выявленных недостатков", - добавляется в нем.Таким образом, все перевалочные операции на морском терминале КТК будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.Уточняется, что Ространснадзор с 26 марта проводит проверки безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.Проведение проверок организовано в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Их целью является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

https://1prime.ru/20250324/neft-856063029.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ктк, выносной причал, эксплуатация