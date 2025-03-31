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Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы - 31.03.2025, ПРАЙМ
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы
Суд Парижа в понедельник постановил приговорить Марин Ле Пен, которая должна была стать кандидатом на президентских выборах 2027 года, к невозможности... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:47+0300
2025-03-31T14:47+0300
политика
марин ле пен
общество
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа в понедельник постановил приговорить Марин Ле Пен, которая должна была стать кандидатом на президентских выборах 2027 года, к невозможности избираться в органы власти на срок 5 лет по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости. "Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в 5 лет", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи. Ле Пен, таким образом, не отправится в тюрьму, и будет отбывать срок с электронным браслетом дома, уточнила судья. Ле Пен также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. При этом Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.
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марин ле пен, общество
Политика, Марин Ле Пен, Общество
14:47 31.03.2025
 
Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы

Ле Пен приговорили к 4 годам лишения свободы и запрету на участие в выборах

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа в понедельник постановил приговорить Марин Ле Пен, которая должна была стать кандидатом на президентских выборах 2027 года, к невозможности избираться в органы власти на срок 5 лет по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в 5 лет", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи.
Ле Пен, таким образом, не отправится в тюрьму, и будет отбывать срок с электронным браслетом дома, уточнила судья. Ле Пен также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
При этом Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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