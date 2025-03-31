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Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы - 31.03.2025, ПРАЙМ

Суд приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы

Суд Парижа в понедельник постановил приговорить Марин Ле Пен, которая должна была стать кандидатом на президентских выборах 2027 года, к невозможности... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:47+0300

2025-03-31T14:47+0300

2025-03-31T14:47+0300

политика

марин ле пен

общество

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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Суд Парижа в понедельник постановил приговорить Марин Ле Пен, которая должна была стать кандидатом на президентских выборах 2027 года, к невозможности избираться в органы власти на срок 5 лет по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости. "Суд постановил в отношении мадам Ле Пен установить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, из них два условно, а два могут быть смягчены. Также она не сможет избираться в органы государственной власти на срок в 5 лет", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи. Ле Пен, таким образом, не отправится в тюрьму, и будет отбывать срок с электронным браслетом дома, уточнила судья. Ле Пен также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. При этом Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

https://1prime.ru/20250331/frantsiya-856244415.html

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марин ле пен, общество