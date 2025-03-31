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Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения ОПЕК+ объемов добычи
Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения ОПЕК+ объемов добычи - 31.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения ОПЕК+ объемов добычи
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на ожиданиях по увеличению объемов добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T08:35+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на ожиданиях по увеличению объемов добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,38% - до 72,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 69,04 доллара. ОПЕК+ планирует с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки. "Риски для цен на нефть, связанные с внешней политикой США, усиливаются... При этом свободные мощности ОПЕК и видимая готовность увеличить добычу снижают некоторые риски, связанные с возможным потрясением на нефтяном рынке", - цитирует портал MarketWatch старшего специалиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Кирана Томпкинса (Kieran Tompkins).
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нефть, рынки, саудовская аравия, опек, алжир
Экономика, Нефть, Рынки, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК, АЛЖИР
Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения ОПЕК+ объемов добычи
Цены на нефть опускаются в понедельник в ожидании увеличения объемов добычи ОПЕК+
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на ожиданиях по увеличению объемов добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,38% - до 72,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 69,04 доллара.
ОПЕК+ планирует с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
"Риски для цен на нефть, связанные с внешней политикой США, усиливаются... При этом свободные мощности ОПЕК и видимая готовность увеличить добычу снижают некоторые риски, связанные с возможным потрясением на нефтяном рынке", - цитирует портал MarketWatch старшего специалиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Кирана Томпкинса (Kieran Tompkins).
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