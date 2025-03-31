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Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов

Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов - 31.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов

Мировые цены на нефть в понедельник днем слабо растут на фоне опасений по поводу торговой политики США и планов ОПЕК+ нарастить добычу с апреля, свидетельствуют | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:47+0300

2025-03-31T14:47+0300

2025-03-31T14:47+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем слабо растут на фоне опасений по поводу торговой политики США и планов ОПЕК+ нарастить добычу с апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% - до 72,94 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 69,51 доллара. Инвесторы следят за торговой политикой США. Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Также Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, при этом отметив, что он "определенно" не хотел бы их вводить. "Являются ли (вторичные - ред.) пошлины просто резким заявлением или будут действительно введены, еще предстоит выяснить. Но российская торговля нефтью очень масштабна, и он должен оценить и взвесить все "за" и "против", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian). ОПЕК+ планирует с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.

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нефть, опек, сша, дональд трамп, мексика, рынки, пошлины