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Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов
Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов - 31.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов
Мировые цены на нефть в понедельник днем слабо растут на фоне опасений по поводу торговой политики США и планов ОПЕК+ нарастить добычу с апреля, свидетельствуют | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:47+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем слабо растут на фоне опасений по поводу торговой политики США и планов ОПЕК+ нарастить добычу с апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% - до 72,94 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 69,51 доллара. Инвесторы следят за торговой политикой США. Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Также Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, при этом отметив, что он "определенно" не хотел бы их вводить. "Являются ли (вторичные - ред.) пошлины просто резким заявлением или будут действительно введены, еще предстоит выяснить. Но российская торговля нефтью очень масштабна, и он должен оценить и взвесить все "за" и "против", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian). ОПЕК+ планирует с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
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нефть, опек, сша, дональд трамп, мексика, рынки, пошлины
Экономика, Нефть, ОПЕК, США, Дональд Трамп, МЕКСИКА, Рынки, пошлины
Стоимость нефти несколько растет на фоне неоднозначных факторов
Цены на нефть растут на фоне опасений по поводу пошлин США и планов ОПЕК+
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем слабо растут на фоне опасений по поводу торговой политики США и планов ОПЕК+ нарастить добычу с апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.37 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% - до 72,94 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 69,51 доллара.
Инвесторы следят за торговой политикой США. Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%.
Также Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, при этом отметив, что он "определенно" не хотел бы их вводить. "Являются ли (вторичные - ред.) пошлины просто резким заявлением или будут действительно введены, еще предстоит выяснить. Но российская торговля нефтью очень масштабна, и он должен оценить и взвесить все "за" и "против", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
ОПЕК+ планирует с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако также он позднее опубликовал план компенсации перепроизводства для всех "добровольцев", кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. В итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти чуть меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки.
FT оценила влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии