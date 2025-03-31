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Нефть дорожает ускоренными темпами

Нефть дорожает ускоренными темпами - 31.03.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает ускоренными темпами

Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:11+0300

2025-03-31T18:11+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.04 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,01% - до 74,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,36%, до 71,01 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,2-0,3%. "Пока не приходится говорить о тренде на снижение или на рост, так как в настоящее время в мире наблюдается значительная неопределенность в отношении тарифных войн", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, наступившая неделя не будет простой. "С начала апреля планируется увеличение добычи нефти на уровне ОПЕК+, что может оказать дополнительное давление на цены. Кроме того, со 2 апреля может стартовать новый виток торговых войн, организованный США. Какие сюрпризы тут могут ждать в отношении влияния на мировую торговлю - тоже только придется оценить, что в свою очередь также может найти отражение в ценах на сырьевые товары", - добавил Скрябин. Он ожидает, что нефть в краткосрочной перспективе будет в диапазоне 70-75 долларов за баррель, а в среднем по году - около 75 долларов.

https://1prime.ru/20250328/neft-856206699.html

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торги, нефть, цены