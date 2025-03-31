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В Москве подорожали новостройки массового сегмента
В Москве подорожали новостройки массового сегмента - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Москве подорожали новостройки массового сегмента
Новостройки массового сегмента в Москве подорожали по результатам первого квартала на 3% - до 389 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Циане". | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:45+0300
2025-03-31T12:45+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Новостройки массового сегмента в Москве подорожали по результатам первого квартала на 3% - до 389 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Циане". "Сейчас стоимость квадратного метра в массовом сегменте Москвы составляет 389 тысяч рублей. Рост в месячном, квартальном и годовом выражениях составил 1%, 3% и 13% соответственно", - указывается в сообщении В нем отмечается, что в Московской области новостройки подорожали за квартал на 4% - до 196 тысяч рублей за квадратный метр. Прирост за месяц составил 2%, а за год - 7% с учетом того, что во втором полугодии 2024 года цены стагнировали. Как отметили в "Циане", на рост цен, кроме наличия в экспозиции низколиквидных и более дорогих лотов, влияет вывод в продажу небольшого числа более дешевых корпусов на этапе котлована. Кроме того, растут затраты на строительство, а девелоперы стали с меньшим опасением индексировать цены.
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недвижимость, москва, циан
Недвижимость, МОСКВА, ЦИАН
В Москве подорожали новостройки массового сегмента
"Циан": новостройки массового сегмента в Москве подорожали за квартал на 3%
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Новостройки массового сегмента в Москве подорожали по результатам первого квартала на 3% - до 389 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в "Циане".
"Сейчас стоимость квадратного метра в массовом сегменте Москвы составляет 389 тысяч рублей. Рост в месячном, квартальном и годовом выражениях составил 1%, 3% и 13% соответственно", - указывается в сообщении
В нем отмечается, что в Московской области новостройки подорожали за квартал на 4% - до 196 тысяч рублей за квадратный метр. Прирост за месяц составил 2%, а за год - 7% с учетом того, что во втором полугодии 2024 года цены стагнировали.
Как отметили в "Циане", на рост цен, кроме наличия в экспозиции низколиквидных и более дорогих лотов, влияет вывод в продажу небольшого числа более дешевых корпусов на этапе котлована. Кроме того, растут затраты на строительство, а девелоперы стали с меньшим опасением индексировать цены.
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