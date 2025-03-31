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В России снизились продажи пикапов с пробегом

В России снизились продажи пикапов с пробегом - 31.03.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи пикапов с пробегом

Продажи пикапов с пробегом в России в феврале текущего года снизились на 3%, до 2,4 тысячи штук после четырех месяцев роста, сообщило аналитическое агентство... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:42+0300

2025-03-31T17:42+0300

2025-03-31T17:42+0300

россия

авто

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Продажи пикапов с пробегом в России в феврале текущего года снизились на 3%, до 2,4 тысячи штук после четырех месяцев роста, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в феврале 2025 года россияне приобрели 2,4 тысячи подержанных пикапов. Это на 3% меньше, чем год назад. Эксперты также отметили, что вторичный рынок в этом сегменте впервые ушел "в минус" после четырех месяцев роста", - говорится в сообщении. Более четверти от общего числа продаж (26%) пришлось на японскую Toyota - 617 автомобилей. Почти пятая часть (19%) всех купленных б/у пикапов принадлежит японскому Mitsubishi (449 штук). В пятерку самых продаваемых брендов также попали отечественный УАЗ (336 штук), китайский Great Wall (176 штук) и немецкий Volkswagen (147 штук). Лидером среди моделей стал пикап Toyota Hilux (521 штука), следом идут Mitsubishi L200 (447 штук) и УАЗ "Пикап" (366 штук). В топ-5 также оказались Volkswagen Amarok и Nissan Navara (146 и 102 штуки соответственно). В "Автостате" отметили, что по итогам января-февраля объем вторичного рынка пикапов составил 4,9 тысячи проданных машин, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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россия, авто