Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились продажи пикапов с пробегом - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/pikap-856257669.html
В России снизились продажи пикапов с пробегом
В России снизились продажи пикапов с пробегом - 31.03.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи пикапов с пробегом
Продажи пикапов с пробегом в России в феврале текущего года снизились на 3%, до 2,4 тысячи штук после четырех месяцев роста, сообщило аналитическое агентство... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:42+0300
2025-03-31T17:42+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83531/12/835311241_0:289:5545:3408_1920x0_80_0_0_371ef10097594b56a35861d6a1298204.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Продажи пикапов с пробегом в России в феврале текущего года снизились на 3%, до 2,4 тысячи штук после четырех месяцев роста, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", в феврале 2025 года россияне приобрели 2,4 тысячи подержанных пикапов. Это на 3% меньше, чем год назад. Эксперты также отметили, что вторичный рынок в этом сегменте впервые ушел "в минус" после четырех месяцев роста", - говорится в сообщении. Более четверти от общего числа продаж (26%) пришлось на японскую Toyota - 617 автомобилей. Почти пятая часть (19%) всех купленных б/у пикапов принадлежит японскому Mitsubishi (449 штук). В пятерку самых продаваемых брендов также попали отечественный УАЗ (336 штук), китайский Great Wall (176 штук) и немецкий Volkswagen (147 штук). Лидером среди моделей стал пикап Toyota Hilux (521 штука), следом идут Mitsubishi L200 (447 штук) и УАЗ "Пикап" (366 штук). В топ-5 также оказались Volkswagen Amarok и Nissan Navara (146 и 102 штуки соответственно). В "Автостате" отметили, что по итогам января-февраля объем вторичного рынка пикапов составил 4,9 тысячи проданных машин, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://1prime.ru/20250331/avto-856241530.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83531/12/835311241_308:0:5237:3697_1920x0_80_0_0_52ff55abb705ec256d10814e9cc94639.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
17:42 31.03.2025
 
В России снизились продажи пикапов с пробегом

Продажи пикапов с пробегом в России снизились на 3% после четырех месяцев роста

© пресс-служба УАЗУАЗ
УАЗ
© пресс-служба УАЗ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Продажи пикапов с пробегом в России в феврале текущего года снизились на 3%, до 2,4 тысячи штук после четырех месяцев роста, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", в феврале 2025 года россияне приобрели 2,4 тысячи подержанных пикапов. Это на 3% меньше, чем год назад. Эксперты также отметили, что вторичный рынок в этом сегменте впервые ушел "в минус" после четырех месяцев роста", - говорится в сообщении.
Более четверти от общего числа продаж (26%) пришлось на японскую Toyota - 617 автомобилей. Почти пятая часть (19%) всех купленных б/у пикапов принадлежит японскому Mitsubishi (449 штук). В пятерку самых продаваемых брендов также попали отечественный УАЗ (336 штук), китайский Great Wall (176 штук) и немецкий Volkswagen (147 штук).
Лидером среди моделей стал пикап Toyota Hilux (521 штука), следом идут Mitsubishi L200 (447 штук) и УАЗ "Пикап" (366 штук). В топ-5 также оказались Volkswagen Amarok и Nissan Navara (146 и 102 штуки соответственно).
В "Автостате" отметили, что по итогам января-февраля объем вторичного рынка пикапов составил 4,9 тысячи проданных машин, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Китайские автобренды начали продавать свои авто с огромными скидками
10:46
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала